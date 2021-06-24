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    Порошенко обговорив з Грібаускайте загрози «Північного потоку-2» та агресію Кремля

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    Порошенко обговорив з Грібаускайте загрози «Північного потоку-2» та агресію Кремля
    Фото: eurosolidarity.org

    Лідер «ЄС» висловив глибоку вдячність за внесок литовської лідерки як у розвиток двосторонніх відносин, так і в просування євроатлантичного порядку денного України

    П’ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з колишнім Президентом Литовської Республіки Далією Грибаускайте. Про це повідомляє пресслужба партії.

    Лідер «Європейської Солідарності» висловив глибоку вдячність за величезний особистий внесок литовської лідерки як у розвиток двосторонніх відносин, так і в просування євроінтеграційного та євроатлантичного порядку денного України.

    «Я пам’ятаю і дуже ціную вашу роль у Революції Гідності, укладенні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, запровадженні безвізового режиму для громадян нашої держави», – наголосив п’ятий Президент.

    Петро Порошенко та Далія Грибаускайте обговорили безпекові виклики перед Україною та загалом перед європейським континентом у зв’язку з триваючою російською агресією, підривними діями Кремля проти трансатлантичної єдності та солідарності, будівництвом «Північного потоку-2», а також злочинами проти демократії з боку режиму Лукашенка в Білорусі.

    Петро Порошенко наголосив на важливості збереження та посилення санкційного режиму з боку Заходу проти Росії, неможливості повернення до «звичайного ведення справ» до припинення агресії, а також необхідності здійснення кроків в напрямку деокупації Донбасу та Криму, в тому числі успішного запуску Кримської платформи.

    П’ятий Президент висловив вдячність Литві за готовність прийняти у Вільнюсі на початку липня чергову Конференцію з питань реформ в Україні. Лідери домовились підтримувати контакти для ефективного просування спільного порядку денного.

    Тим часом, у рамках участі в Анатолійському дипломатичному форумі високого рівня Петро Порошенко зустрівся з міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау. Співрозмовники обмінялися думками щодо подальших кроків у відновленні територіальної цілісності України, протидії російській агресії, реалізації європейського та євроатлантичного курсу нашої держави.

    Теги: Петро Порошенко ЄС Литва президент
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    Порошенко обговорив з Грібаускайте загрози «Північного потоку-2» та агресію Кремля