Столтенберг пообіцяв Україні допомогу зі вступом до НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг: у заяві за підсумками зустрічі у верхах ми закріпили, що двері НАТО відкриті для України

Багато країн готові надати Україні двосторонню допомогу зі вступом до НАТО, запевнив генсек Альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс підтримує Україну та надасть допомогу зі вступом. Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту НАТО.

«Головний сигнал буде такий: НАТО підтримує Україну. Ми надаємо політичну підтримку, активізуємо практичну підтримку в рамках контексту НАТО, а також на двосторонній основі, як це роблять інші країни НАТО», – заявив Столтенберг.

Він додав, що багато країн готові надати Україні двосторонню допомогу зі вступом до НАТО.

«У заяві за підсумками зустрічі у верхах ми закріпили, що двері НАТО відкриті для України. Рішення прийняте на Бухарестській зустрічі в 2008-му році залишається в силі. Ми активізуємо нашу діяльність для того, щоб допомогти Україні. Ми надамо допомогу в проведенні реформ для просування по шляху інтеграції», – запевнив генсек НАТО.

Як відомо, Столтенберг напередодні саміту лідерів Альянсу провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначимо, саміт НАТО закликав Росію припинити підтримку бойовиків на Донбасі.

Нагадаємо, ввечері 14 червня лідери НАТО схвалили комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу. У ньому йдеться, що «Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу».

Раніше стало відомо, що на саміті НАТО обговорять ситуацію в Україні, де є «великі виклики».

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би почути від президента США Джо Байдена чіткого «так» або «ні» у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Зазначимо, сьогодні президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поговорили по телефону перед самітом НАТО.

Минулого тижня держсекретар заявив, що Штати підтримують членство України в НАТО.

Також віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна хотіла б отримати ясність щодо плану дій для членства (ПДЧ) у НАТО вже в грудні 2021 року.

Раніше ексміністр пояснив, чому Україна досі не в НАТО. Клімкін каже, що насправді все не тільки від нас залежить.