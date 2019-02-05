Як Берлін відреагував на рішення США вийти з договору про роззброєння



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Протест проти призупинення дії договору про роззброєння в Берліні, 1 лютого

Уряд ФРН шкодує про рішення США припинити участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, однак підтримує аргументи Вашингтона

У Берлині шкодують про рішення США припинити участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), але розуміють його та погоджуються з обвинуваченнями у бік Росії. «Для нас очевидно, що Росія порушила цей договір», - заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у п'ятницю, 1 лютого.

Заява Меркель прозвучала незадовго до того, як у Вашингтоні про рішення США офіційно оголосив держсекретар Майк Помпео. Німецька канцлерка заявила, що після оголошення рішення США про вихід з договору треба намагатись використати шестимісячний термін для переговорів з Москвою. «З Росією треба далі говорити», - наголосила Меркель.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) того ж дня зазначив, що без ДРСМД безпеки стане менше. Раніше Маас неодноразово закликав Росію врятувати цей договір і кінець кінцем поклав на неї відповідальність за вихід США з договору про роззброєння. «Нам необхідно зважати на те, що договір порушується російською стороною. Договір, до якого належать дві держави-підписантки і який порушується однією стороною, фактично втрачає чинність», - наголосив Маас у Бухаресті на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

Раніше у НАТО Німеччина разом з іншими членами Альянсу підтримала позицію США. Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Юрґен Гардт (Jürgen Hardt) в інтерв'ю Deutschlandfunk висловив припущення, що «головне бажання» президента Росії Володимира Путіна: »розділити НАТО у питанні ракет середньої дальності». Політик припускає, що таким чином Кремль намагається зробити те, що СРСР не вдалось у 1980-ті роки.

Німецький депутат від фракції Зелених у Європарламенті Клаус Бухнер (Klaus Buchner) назвав вихід США з ДРСМД «дуже небезпечним та непродуманим кроком». «Росія не повинна безкарно порушувати міжнародні договори», - заявив політик у розмові з DW. На його думку, санкції щодо РФ були б кращою відповіддю, ніж вихід з договору. Такі дії Вашингтона несуть загрозу «глобальної гонки озброєнь», вважає Бухнер.

Чи повернуться в Німеччину ракети середньої дальності?

Тепер у Німеччині сперечаються, які наслідки матиме рішення США про вихід з ДРСМД. Маас ще у грудні 2018 року виступив проти розміщення в Європі нових ракет середньої дальності.

Деякі з ветеранів пацифістського руху в ФРН, наприклад, соціал-демократ Ергард Епплер (Erhard Eppler), вважають, що це призведе до нових масових протестів, як це було на початку 1980-х, коли сотні тисяч німців протестували проти розміщення американських ракет Pershing II у Західній Німеччині. Тоді протести, однак, не зупинили розгортання озброєнь.

Утім, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг уже заявив, що в Альянсу є інші варіанти відповіді на дії Москви ніж «розміщення нових ядерних ракет у Європі».

Джерело: Deutsche Welle