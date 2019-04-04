В одеській мерії з візитом побували представники НАТО



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У порту Одеси наразі знаходяться кораблі 2-ї постійної військово-морської групи НАТО

3 квітня 2019 року в одеській мерії відбулася зустріч заступника Одеського міського голови Олеся Янчука з представниками НАТО в Україні.

У складі делегації, що відвідала одеську мерію, були: голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков і представник НАТО в Україні Ота Роленец, представники 2-ї постійної військово-морської групи НАТО (Standing NATO MaritimeGroup (SNMG) 2) - командування іспанського фрегата «SantaMaria »і офіцери канадського фрегата« Toronto ». Кораблі 2-ї постійної військово-морської групи НАТО зайшли в одеський порт 1 квітня 2019 року.

Під час зустрічі відбулося обговорення цілей візиту в контексті допомоги НАТО Україні.

Почесними гостями зустрічі в одеській мерії стали: Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні пані Сільвія Хозефіна Кортес Мартін і Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні пан Роман Андрій Ващук, представник посольства Канади в Україні, військовий аташе, полковник Роберт Браян Ірвін.

По завершенні зустрічі гості обмінялися пам'ятними подарунками.