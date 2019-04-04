70 років НАТО: для України сьогодні саме альянс є найважливішим гарантом безпеки

Перед Організацією Північноатлантичного договору сьогодні стоїть не менше викликів аніж у час її створення

Сьогодні НАТО виповнюється 70 років. Саме 4 квітня 1949 року у Вашингтоні була підписана установча угода, яка створила Північноатлантичний альянс. Перед засновниками НАТО в той час стояло непросте завдання – зупинити агресію СРСР в Європі і створити об’єднання, яке могло захистити своїх членів та демократичні принципи.

З тих пір геополітична карта світу декілька разів змінювалася. За останні 70 років у світі відбулися глобальні події: був створений ЄС, впала «залізна завіса», розвалився СРСР, об’єдналася Німеччина, більшість країн соціалістичного табору остаточно стали на рейки демократії, міцно став на ноги Китай, світ дізнався про глобальний тероризм та гібридну війну, постала сучасна російська загроза. Але НАТО як і 70 років тому незмінно стоїть на сторожі миру та поступального розвитку Європи.

За цей час уже декілька разів могла розпочатися нова світова війна. Однак той запобіжник, який був закладений далекого 1949 року, не дав розгорітися полум’ю військових конфліктів. НАТО стало тією організацією, яка вже самим своїм існуванням, без будь-яких активних дій, впливає на агресивні наміри недемократичних режимів. Це не тільки парасолька безпеки для свої членів, це також і гарантія сталого розвитку країн демократії.

Ще років 20 назад доводилося чути що ідея НАТО вичерпала себе. Однак події нового тисячоліття продемонстрували, що Північноатлантичний альянс є чи не єдиним гарантом миру в Європі. З-під розвалин Радянського Союзу постала нова Росія. Агресивний та антидемократичний путінський режим увібрав у себе все найгірше, що тільки можна було уявити. Розв’язання кривавих конфліктів і підступні удари по сусідах, проведення гібридної війни, пряма загроза миру та безпеки в Європі, глобальний тероризм та конфлікт на Близькому Сході, відлуння якого чути в усьому світі – все це ознаки нового часу.

В таких умовах ідеї та принципи на яких проходила розбудова Альянсу є вкрай актуальними. Саме тому сьогодні НАТО проводить політику укріплення та розвитку. Усі прекрасно розуміють, що без міцної та дієвої організації у світі може статися непоправиме. Адже під загрозою агресивних дій країн-терористів та терористичних організацій Східна Європа, включаючи країни Євросоюзу, Північна Європа, Близький Схід, Центральна Азія, Балкани. Список регіонів можна продовжувати довго. Адже апетит агресорів, як відомо, приходить під час їжі.

Для України сьогодні НАТО є найважливішим гарантом безпеки і розвитку. Саме тому всі роки незалежності Росія через своїх посіпак в нашій державі всіма можливими способами гальмувала інтеграцію нашої держави до Північноатлантичного альянсу. Адже події в Криму і на Донбасі були б в принципі неможливими якби Україна була членом НАТО.

Сьогодні ми твердо стоїмо на шляху інтеграції. Стратегічний курс нашої держави на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору закріплено в Конституції. І це є тим запобіжником, який дасть можливість продовжити рух на шляху інтеграції, незважаючи на політичні коливання в країні. Є глобальні процеси, які не можна змінити та й навіть суттєво загальмувати. Переконана, що Україна обов’язково буде в НАТО – це вимога часу, ситуації та здорового глузду. Тож наступний ювілей Альянсу, думаю, наша держава буде святкувати як його повноправний член.

Перед Організацією Північноатлантичного договору сьогодні стоїть не менше викликів аніж у час її створення. В наш час зміни відбуваються дуже швидко – з’являються нові точки росту, геополітичні центри впливу, ідеології та способи життя. Однак НАТО є і буде залишатися тим наріжним каменем, який буде запобігати новому глобальному конфлікту у світі. Альянс і надалі буде ефективно захищати принципи на яких він був створений: демократію і свободу.

Джерело: Лівий берег

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