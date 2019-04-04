На Одещині успішно випробували новітні українські ракети



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Президент Петро Порошенко 4 квітня спостерігав за випробуванням ракет українського виробництва

Ракетний комплекс «Вільха М» прийнято на озброєння Збройних сил України

Президент і Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко прийняв доповідь секретаря РНБО Олександра Турчинова щодо випробування нових українських ракет, зокрема контрольні пуски ракетних комплексів «Вільха М», які відбулися на півдні Одеської області.

«Хочу привітати з успішними випробуваннями, як були проведені сьогодні. Це завершальний етап створення комплексу «Вільха М», систем залпового вогню з підвищеною точністю, з підвищеним радіусом дії, яких дуже чекають сьогодні у військах», - сказав Порошенко під час прямого зв’язку в Ситуаційному центрі із командним штабом РНБОУ на місці випробувань.

«Дуже символічно, що ці випробування сьогодні вдібуваються точно в 70-ту річницю створення НАТО. Наш курс – ми прямуємо до НАТО, ми реформуємо наші Збройні сили, ми підвищуємо їх бойові спроможності. І мені приємно, що Україна сьогодні фактично є східним флангом НАТО, добре озброєним. Ми йдемо в НАТО не з простягнутою рукою, а як повноцінний, рівний партнер, який сьогодні боронить демократію, свободу на європейському континенті, даючи відсіч агресору – Російській Федерації», - наголосив глава держави.

Турчинов у свою чергу повідомив, що контрольні пуски відбулися успішно. Ракетний комплекс «Вільха М» прийнято на озброєння Збройних сил України та розпочато серійне виробництво зазначених ракет, які здатні точно знищувати ворога на відстані 130 км.