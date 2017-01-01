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    НАТО та ЄС виводять співпрацю на новий рівень

    НАТО і ЄС домовилися працювати разом над поліпшенням військової мобільності в Європі, посиленням обміну інформацією в боротьбі з тероризмом
    Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі 5 грудня Альянс і Європейський союз вирішили ще більше активізувати свою співпрацю. «Ми виводимо співпрацю між НАТО і ЄС на новий рівень», – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції з верховним представником Європейського союзу
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    Федеріка Могеріні та Єнс Столтенберг
    Федеріка Могеріні та Єнс Столтенберг

    НАТО і ЄС домовилися працювати разом над поліпшенням військової мобільності в Європі, посиленням обміну інформацією в боротьбі з тероризмом

    Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі 5 грудня Альянс і Європейський союз вирішили ще більше активізувати свою співпрацю.

    «Ми виводимо співпрацю між НАТО і ЄС на новий рівень», – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції з верховним представником Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні.

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    Столтенберг зазначив, що НАТО і ЄС домовилися працювати разом над поліпшенням військової мобільності в Європі, посиленням обміну інформацією в боротьбі з тероризмом і сприянні «ролі жінок в мирі та безпеці».

    Могеріні додала, що недавнє рішення про зміцнення оборони і безпеки на рівні ЄС мало б доповнювати НАТО і зміцнювати можливості ЄС на благо Альянсу.

    На другий день зустрічі НАТО, як очікується, буде обговорюватися можливе розширення альянсу з Македонією, Грузією та Боснією і Герцеговиною.

    Джерело: Радіо Свобода

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