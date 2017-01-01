НАТО та ЄС виводять співпрацю на новий рівень

НАТО і ЄС домовилися працювати разом над поліпшенням військової мобільності в Європі, посиленням обміну інформацією в боротьбі з тероризмом

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі 5 грудня Альянс і Європейський союз вирішили ще більше активізувати свою співпрацю. «Ми виводимо співпрацю між НАТО і ЄС на новий рівень», – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції з верховним представником Європейського союзу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Федеріка Могеріні та Єнс Столтенберг

НАТО і ЄС домовилися працювати разом над поліпшенням військової мобільності в Європі, посиленням обміну інформацією в боротьбі з тероризмом

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі 5 грудня Альянс і Європейський союз вирішили ще більше активізувати свою співпрацю.

«Ми виводимо співпрацю між НАТО і ЄС на новий рівень», – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції з верховним представником Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні.

Столтенберг зазначив, що НАТО і ЄС домовилися працювати разом над поліпшенням військової мобільності в Європі, посиленням обміну інформацією в боротьбі з тероризмом і сприянні «ролі жінок в мирі та безпеці».

Могеріні додала, що недавнє рішення про зміцнення оборони і безпеки на рівні ЄС мало б доповнювати НАТО і зміцнювати можливості ЄС на благо Альянсу.

На другий день зустрічі НАТО, як очікується, буде обговорюватися можливе розширення альянсу з Македонією, Грузією та Боснією і Герцеговиною.

Джерело: Радіо Свобода