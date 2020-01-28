У НАТО вшанували пам'ять жертв Голокосту



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Заступник генсека НАТО нагадав, що Альянс було створено саме для відстоювання загальнолюдських цінностей і прав

27 січня, у міжнародний День пам'яті жертв Голокосту, у штаб-квартирі НАТО відбулися заходи зі вшанування загиблих унаслідок цього геноциду.

Про це повідомляється на сайті НАТО.

«Голокост був нападом на все людство. Йшлося про знищенні «інших», - того, що робить нас різними, що робить нас унікальними, усього, що робить нас людьми», - сказав під час виступу заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

Заступник генсека НАТО нагадав, що Альянс було створено саме для відстоювання загальнолюдських цінностей і прав.

«Після війни вільні нації світу шукали нового шляху, побудованого на підтримці загальнолюдських цінностей, закріплених у Статуті Організації Об'єднаних Націй, - таких цінностей, як право на життя, на свободу віросповідання, на саму свободу. НАТО створено для відстоювання цих цінностей та захисту народів Європи та Північної Америки від свавілля, що призвело до Голокосту, ми завжди повинні це пам’ятати. Ми завжди повинні бути пильними і завжди повинні бути готові діяти. Протягом 75 років після Голокосту антисемітизм залишається. Цього ми не можемо прийняти», - наголосив Джоане.

Нагадаємо, під час візиту в Ізраїль президент Володимир Зеленський зустрівся з ізраїльським прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяхг та звернувся до всіх євреїв з приводу трагедії Голокосту. Глава держави розповів три історії про Голокост і Другу світову війну.