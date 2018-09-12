НАТО змінило програму церемонії у США через ураган



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Зміна командування штабом з питань трансформації верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО відбудеться 12 вересня

У НАТО змінили програму проведення церемонії передачі повноважень командувача з питань трансформації, яка мала відбутися на борту авіаносця 13 вересня, через ураган «Флоренс».

Про це повідомляється на сайті Альянсу.

Як зазначається, початково церемонія повинна була відбутися на борту авіаносця USS George H. W. Bush 13 вересня за участі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та військового комітету.

«Зміна командування штабом з питань трансформації верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО відбудеться 12 вересня у військово-морському штабі в Норфолку, штат Вірджинія», - повідомили у прес-службі НАТО.

Під час церемонії головнокомандувач ОЗС НАТО з питань трансформації генерал Дені Мерсьє передасть командування генералу Андре Ланаті.

Нагадаємо, в американських штатах Північна і Південна Кароліна готуються до масових евакуацій населення через наближення урагану «Флоренс».

Шторм рухається через увесь Атлантичний океан.

Очікується, що він буде найпотужнішим за останні три десятиріччя. «Флоренс» досягне східного узбережжя США у четвер, а до цього пройде між Бермудськими та Багамськими островами.

Ураган буде посилюватись, наближаючись до США. Основний удар візьмуть на себе Південна та Північна Кароліна.

Очікується, що швидкість вітру сягатиме 195 км/годину, а висота хвиль - 3-4 метри. Окрім того, шторм може викликати повені.