Науковці попередили про потужну магнітну бурю



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Буря почалася 11 вересня – внаслідок утворення на Сонці корональної діри

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) попередило про початок геомагнітної бурі силою G2.

Про це повідомляє ScienceAlert.

За даними NOAA, буря почалася 11 вересня – внаслідок утворення на Сонці корональної діри. Зараз добігає до кінця 11-річний період активності зірки, що зазвичай супроводжується появою корональних дір.

Як правило, лінії магнітного поля Сонця замкнуті: це запобігає спонтанному викиду плазми в космічний простір, але іноді вони розмикаються, через що плазма вивільняється. Сьогодні має відбутися один з таких епізодів.

Плазму, яка вирвалась з Сонця, називають сонячним вітром. За інформацією Британського метеорологічного офісу (Met Office), швидкість вітру досягне 500 кілометрів на секунду. Його зіткнення з магнітосферою Землі викличе геомагнітну бурю.

За даними фахівців, найбільші магнітні бурі 2018 року було зареєстровано минулої весни, 18-19 березня, 20 квітня і 5-6 травня 2018 року, коли індекс геомагнітної активності досягав значення 6, що відповідає бурі рівня 2 за максимально можливій п'ятибальній шкалі. Всі інші події цього року, включаючи і магнітну бурю 18 червня, відносяться до мінімального рівня 1.