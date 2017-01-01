Навальний подав документи в ЦВК для реєстрації кандидатом в президенти РФ

У суботу ініціативні групи в кількох російських містах висунули Навального кандидатом в президенти

Російський опозиційний політик Олексій Навальний в неділю, 24 грудня, подав до Центральної виборчої комісії Росії документи для реєстрації кандидатом на посаду президента. Про це повідомила прес-секретарка Навального Кіра Ярмиш в своєму мікроблозі в Twitter. Документы в ЦИК поданы — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 24 грудня 2017 р.



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Олексій Навальний

У суботу ініціативні групи в кількох російських містах висунули Навального кандидатом в президенти

Російський опозиційний політик Олексій Навальний в неділю, 24 грудня, подав до Центральної виборчої комісії Росії документи для реєстрації кандидатом на посаду президента.

Про це повідомила прес-секретарка Навального Кіра Ярмиш в своєму мікроблозі в Twitter.

Документы в ЦИК поданы — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 24 грудня 2017 р.

Як додає DW, 24 грудня ініціативні групи в кількох російських містах висунули Навального кандидатом в президенти. Процедури висування відбулися в Москві (742 виборців – «За»), Санкт-Петербурзі (1797), Саратові (860), Ростові-на-Дону (800) та в Уфі (738).

Раніше у ЦВК Росії заявили, що документи опозиціонера Олексія Навального для участі в президентських виборах будуть розглянуті нарівні з заявками інших кандидатів.

21 грудня лідер ЛДПР Володимир Жириновський став першим з претендентів на пост президента Росії, які подали документи для реєстрації на виборах

Нагадаємо, 6 грудня Володимир Путін офіційно оголосив, що візьме участь у виборах президента Росії, які відбудуться в 2018 році. Про це він заявив під час виступу на заводі «ГАЗ».

Повідомлялося, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв не буде конкурентом Путіну на президентських виборах. Вибори президента Росії пройдуть в березні 2018 року.

Як відомо, 18 жовтня російська телеведуча Ксенія Собчак оголосила про висунення своєї кандидатури на вибори президента РФ 2018 року.

Кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак заявила, що Крим по праву належить Україні.

Собчак також запропонувала провести у анексованому Криму новий референдум про статус півострова.