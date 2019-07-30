Навальний розповів про обставини свого отруєння



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Олексія Навального госпіталізували зі спецприймальника з невстановленою «алергічною реакцією»

Навальний виключає, що його могли отруїти співробітники спецприймальника

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого госпіталізували через «алергічну реакцію», розповів про обставини свого отруєння.

Про це повідомляється на офіційному сайті опозиціонера.

Перші ознаки невстановленої «алергічної реакції» — почервоніння на шиї — помітили його співкамерники ще в суботу, 27 липня.

Через годину у Навального почалося печіння в області чола і шкіри навколо очей.

«Вночі прокидаюся від того, що обличчя, вуха і шия горять і колються. Вранці встав, і побачив мене співкамерник, витріщивши очі, сказав: тобі терміново треба до лікаря», — розповів Навальний.

За його оцінкою, на ранок обличчя опухло так сильно, що повіки збільшилися до розміру м’яча для пінг-понгу, а замість очей були щілинки.

Навальний вважає, що його могли отруїти, проте виключає, що це могли бути співробітники спецприймальника.

«Те, що отруїли місцеві менти, я виключаю — вони були шоковані моїм виглядом і тим, що відбувається, більше мене», — написав політик.

Він наголосив, що під час прогулянки або дзвінків, коли виводили всіх арештантів, в камеру могли зайти «якісь люди». У такому випадку, за словами політика, «версія щодо отруєння стає дуже вагомою».

«Якщо ні, то зростає сила версії з унікальним медичним випадком. Коли-небудь його назвуть «одноразова гостра алергічна реакція Навального», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Навального, заарештованого 27 липня на 30 діб, госпіталізували через гостру алергічну реакцію.

Натомість лікарі Навального не виключають «токсичне ушкодження шкіри і слизових» політика «невідомою хімічною речовиною»

Нагадаємо, 27 липня близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести масову зустріч з виборцями.

Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію.

Раніше повідомлялося, що затримано більше тисячі осіб. Кількість затриманих у Москві стала рекордною за останні сім років.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звернулася до влади Росії з вимогою звільнити всіх затриманих на протестних акціях у Москві.