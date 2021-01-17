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    Навального заховали від прихильників: літак сів не у тому аеропорту

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    Олексій Навальний приземлився не в тому аеропорту, в якому його чекали прихильники - Навального заховали від прихильників: літак сів не у тому аеропорту
    Олексій Навальний приземлився не в тому аеропорту, в якому його чекали прихильники
    Фото: РБК

    Замість «Внуково» російського опозиціонера доставили в «Шереметьєво»

    Лайнер з російським опозиціонером Олексієм Навальним, який мав сісти у аеропорту «Внуково» сів у іншому московському аеропорту «Шереметьєво».

    «Через закриття Внуково з технічних причин три наших рейси пішли на запасні аеродроми», - повідомили РБК в авіакомпанії. Один із рейсів авіакомпанії «Росія», що також прямував у «Внуково», теж прибув до «Шереметьєво».

    Як повідомила в своєму Facebook журналіст Єлизавета Антонова, яка знаходиться в тому ж літаку, що Навальний, о 19:44 (мск), коли лайнер вже був над «Внуково», пілот оголосив, що аеропорт зачинений з технічних причин. За його словами «літак викотився за злітно-посадкову смугу». Через кілька хвилин він додав, що «проблеми у Внуково не будуть вирішені» найближчим часом, тому лайнер відправиться в інший аеропорт.

    Раніше повідомлялося про те, що у «Внуково» поліція активно затримує прихильників опозиціонера.

    Теги: Росія Олексій Навальний
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