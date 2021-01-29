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    Найбільший імпортер російської електроенергії планує відмовитись від послуг країни-агресора

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    На сьогодні Фінляндія є найбільшим покупцем російської енергії - Найбільший імпортер російської електроенергії планує відмовитись від послуг країни-агресора
    На сьогодні Фінляндія є найбільшим покупцем російської енергії
    Фото: fingrid.fi

    Фінляндія планує прийти до більшої інтеграції енергосистем зі Швецією та Естонією в рамках єдиного енергоринку Nord Pool

    Оператор магістральних мереж Фінляндії Fingrid представив чотири плани розвитку енергосистеми країни, три з яких передбачають повну відмову від імпорту за рахунок розвитку вітряних і сонячних електростанцій.

    На сьогодні країна є найбільшим покупцем російської енергії, обсяги поставок в 2020 році досягли 22 мільярдів рублів (238 790 417,99 євро – ред). І це більше третини всього експорту, пише російське видання «Коммерсант». У двох своїх планах Фінляндія в перспективі планує повністю відмовитися від енергомосту, що проходить через Виборг.

    У документі зазначено, що у найближчі 15 років потужність фінських наземних вітряних електростанцій досягне 10-22 гігават, морських - 1-10 гігават, а сонячних - 3-6 гігават.

    Фінляндія також планує нарощувати експорт електроенергії, щоб прийти до більшої інтеграції енергосистем зі Швецією та Естонією в рамках єдиного енергоринку Nord Pool. Не виключена й відмова від будівництва нових АЕС, в тому числі «Ханхіківі-1», якою займається російський «Росатом».

    Ввести станцію в експлуатацію планується у 2028 році, але якщо реалізується один із сценаріїв Fingrid, то роботу АЕС «Ловііса» і «Олкілуото» продовжать на десять років (до 2037 і 2040 років), а останньою великою АЕС стане «Олкілуото-3». Після цього планується запуск лише невеликих модульних атомних блоків.

    У «Росатомі» підтвердили, що більшість планів передбачають завершення проєкту. У свою чергу, експерти вказують, що оператор експорту російської електроенергії «Інтер РАТ» вже «врахував зниження залежності Фінляндії в своїх планах». До 2030 року компанія очікує падіння експорту на 50%.

    Тим часом Україна відновлює поставки електроенергії з країни-агресорки. Так, компанія Віктора Пінчука «Дніпросталь-Енерго» з 1 січня розпочала імпорт електричної енергії з Білоруської АЕС. По-суті йдеться про імпорт електроенергії з Росії через фірми-прокладки.

    Експерти наголошують, що у розпал військової агресії Росії проти України влада з невідомих причин дозволила визначеному колу компаній закуповувати електроенергію країни-агресора.

     Читайте також: Війна чи бізнес? Україна відкриває свої кордони для електроенергії з Росії


    Теги: Росія енергетика експорт імпорт бізнес електроенергія Фінляндія АЕС
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