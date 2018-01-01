Найближчими днями в Україні буде тепло

У низці областей - невеликий дощ і мокрий сніг

Найближчої доби, 2 січня, погоду України визначатиме тепле повітря, повідомляє Укргідрометцентр. У західних, а вдень також у Житомирській і Вінницькій областях невеликий, у Карпатах і на Закарпатті - помірний дощ, у горах із мокрим снігом. На решті території - без істотних опадів. Уночі та в першій половині дня в Україні місцями туман. Вітер



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У низці областей - невеликий дощ і мокрий сніг

Найближчої доби, 2 січня, погоду України визначатиме тепле повітря, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, а вдень також у Житомирській і Вінницькій областях невеликий, у Карпатах і на Закарпатті - помірний дощ, у горах із мокрим снігом. На решті території - без істотних опадів. Уночі та в першій половині дня в Україні місцями туман. Вітер південно-східний, у західних областях удень північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 0-5° тепла, в південній частині та на Закарпатті місцями 6-9° тепла.

У Києві у вівторок - без істотних опадів. Вітер південно-східний, помірний; уночі і в першій половині дня місцями туман; температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, за весь період метеорологічних спостережень у Києві найвища температура вдень 2 січня була 6,8° тепла в 2007 році, а найнижча вночі 21,8° морозу в 1943 році.

У середу, 3 січня, в північних, західних, більшості центральних областей очікуються невеликі, а вночі на заході помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, в Одеській і Миколаївській областях дощ. На решті території - без істотних опадів. По всій Україні вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, у західних областях західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; у південних областях вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.

У Києві в середу очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом; уночі та вранці місцями туман; вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5° тепла.