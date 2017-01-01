Найближчими днями в Україні очікується мокрий сніг з дощами

У Києві синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг і дощ

У найближчу добу над територією України залишиться холодна й волога повітряна маса, погоду більшості областей визначатимуть атмосферні фронти, повідомляє у вівторок Укргідрометцентр. Невеликий мокрий сніг і дощ, уранці, вдень у західних областях помірні дощі, лише вночі в південній частині без опадів. У північно-західній частині на дорогах місцями



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У Києві синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг і дощ

У найближчу добу над територією України залишиться холодна й волога повітряна маса, погоду більшості областей визначатимуть атмосферні фронти, повідомляє у вівторок Укргідрометцентр.

Невеликий мокрий сніг і дощ, уранці, вдень у західних областях помірні дощі, лише вночі в південній частині без опадів. У північно-західній частині на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла, на крайньому півдні до 8°. У Карпатах сніг, удень із дощем, температура вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

У Києві невеликий мокрий сніг і дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 6 грудня найвища температура вдень була 13,4° тепла в 1986 р., найнижча вночі 20,2° морозу в 1959 р.

На 7 грудня синоптики прогнозують уночі в Україні, вдень у західних і північних областях невеликий мокрий сніг і дощ, на решті територій без істотних опадів. На дорогах північно-західної частини подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на півдні країни подекуди 8-10° тепла; в Карпатах, Чернігівській, Сумській і східних областях уночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві невеликий мокрий сніг і дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.