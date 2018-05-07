Поліція надала Найєму охорону

Найєм попросив правоохоронців надати йому державну охорону

Народному депутату Мустафі Найєму надано охорону. [READ_MORE] Про це на брифінгу повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв, повідомляє Укрінформ. «В рамках кримінального судочинства громадянин Мустафа Найєм забезпечений фізичною охороною працівниками поліції, на той період, який ми вважатимемо за потрібне», - сказав



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Мустафу Найєма охоронятимуть

Найєм попросив правоохоронців надати йому державну охорону

Народному депутату Мустафі Найєму надано охорону.

Про це на брифінгу повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв, повідомляє Укрінформ.

«В рамках кримінального судочинства громадянин Мустафа Найєм забезпечений фізичною охороною працівниками поліції, на той період, який ми вважатимемо за потрібне», - сказав Князєв.

Як повідомляв «Главком», 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Нападниками виявилися Саїтов Ахмет, 1999 року народження, Саїтов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата Магомеда-Аміна Саїтова. Згодом його затримали у Баку.