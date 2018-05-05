У Баку сьогодні оберуть запобіжний захід підозрюваному в нападі на Найєма

Запит на видачу Саітова буде направлено найближчим часом

Обрання запобіжного заходу Магомеду-Аміну Саітову, підозрюваного в умисному нанесенні тілесних ушкоджень нардепу Мустафі Найєму, якого затримали айзербайджанські правоохоронці в Баку, відбудеться сьогодні. Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник Генерального прокурора Євген Єнін. «Ще в середу Генпрокуратурою направлено



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Запит на видачу Саітова буде направлено найближчим часом

Обрання запобіжного заходу Магомеду-Аміну Саітову, підозрюваного в умисному нанесенні тілесних ушкоджень нардепу Мустафі Найєму, якого затримали айзербайджанські правоохоронці в Баку, відбудеться сьогодні. Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник Генерального прокурора Євген Єнін.

«Ще в середу Генпрокуратурою направлено запит до айзербайджанських колег про затримання та арешт Саітова, причетного до умисного нанесення тілесних ушкоджень нардепу Найєму. Айзербайджанські колеги повідомили про його затримання, сьогодні ж місцевий суд обере запобіжний захід. Запит на видачу Саітова буде направлено ближчим часом», — повідомив нін.

Нагадаємо, правоохоронцями Азербайджану затримано підозрюваного у побитті народного депутата Мустафи Найєма.

Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саїтов Ахмет, 1999 року народження, Саїтов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата.

Як відомо, у середу ввечері обвинуваченого у нападі на депутата громадянина Росії Магомеда-Саліх Саїтова взяли під цілодобовий домашній арешт до 30 червня.

Ще двох підозрюваних - Ахмета Саїтова та Умала Тімербілатова - суд відправив під нічний домашній арешт.

Народний депутат Мустафа Найєм шокований рішенням суду щодо запобіжного заходу нападникам