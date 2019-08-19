Найєм послав Бужанського в ср.ку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Найєма, він, як колишній журналіст, не міг залишитися осторонь від історії з Бужанським

Найєм відповів нардепу від «Слуги народу» цитатою «зі збірки афоризмів» Володимира Зеленського

Чинний народний депутат Мустафа Найєм різко відреагував на висловлювання новообраного народного депутата від «Слуги народу» Максима Бужанського, який назвав журналістку журналу «Новое время» Ольгу Духнич «тупою вівцею»

«Думаю, в особі цього журналіста він образив всіх представників медіа. І буде справедливо, якщо я від імені всіх медіа виступлю з відповідним посланням. На три букви послати людину не можу, це просто непристойно. І потім я думаю, що ви, хлопці, всі там не поміститися. Але ось ми знайшли для Вас дуже тепле, затишне, надійне місце, тому йдіть у ср.ку», - написав Найєм у Facebook.

За його словами, він, як колишній журналіст, не міг залишитися осторонь від цієї історії.

«Своїх пристойних слів знайти не зміг, знайшов ось цитату зі збірки афоризмів Володимира Зеленського. Там ще відео було, але, думаю, посилання герої історії знайдуть самі», - резюмував Найєм.

Нагадаємо, восени 2018 року Зеленський почав флешмоб #ідітьусраку через лайливі слова нардепа від Блоку Петра Порошенка Олега Барни на адресу журналіста .

Як повідомлялося, новообраний народний депутат від партії «Слуга народу» Максим Бужанський у своєму telegram-каналі назвав журналістку «Нового времени» Ольгу Духнич «тупою вівцею» у відповідь на те, що вона під час інтерв'ю з лідером політсили Дмитром Разумковим сказала, що Бужанський «ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича».

У «Слузі народу» вибачилася за свого депутата перед журналісткою

Раніше повідомлялося, журналісти обурені ставленням до них команди Зеленського.