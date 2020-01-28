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    Журналісти довідались, за що Найєм отримує $10 тис в «Укроборонпромі»

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    До обов&rsquo;язків Мустафи Найєма входить реалізація інформаційної політики концерну Укроборонпром&nbsp; - Журналісти довідались, за що Найєм отримує $10 тис в «Укроборонпромі»
    До обов’язків Мустафи Найєма входить реалізація інформаційної політики концерну Укроборонпром 

    Офіційна назва посади, яку займає Найєм, звучить так: заступник генерального директора з питань взаємодії з органами державної влади

    Колишній народний депутат і журналіст Мустафа Найєм фактично виконує обов’язки фахівця з комунікацій та піарника на своїй посаді в державному концерні «Укроборонпром». Такий висновок можна зробити з інформації, надісланої концерном, повідомляють «Тексти». Слід зазначити, що офіційна назва посади, яку займає Найєм, звучить так: заступник генерального директора з питань взаємодії з органами державної влади.

    Згідно з офіційної відповіді на запит журналістів до обов’язків Мустафи Найєма входить реалізація інформаційної політики концерну; здійснення заходів спрямованих на формування позитивного іміджу концерну і його підприємств; організація рекламно-виставкової діяльності; підготовка та організація видання рекламно-інформаційних матеріалів; створення фото-відеоматеріалів для наповнення сайту, участь в засіданнях уповноваженого органу управління з питань діяльності концерну, тощо. Також є і пункт про взаємодію з органами державної влади.

    В листопаді 2019 року заробітна плата, отримана Найємом у концерні становила 310,5 тис. грн (що включає місячний посадовий оклад 43 тис. грн), а в грудні 2019 року – 176 тис. грн (що також включає місячний оклад 43 тис. грн). Таким чином, у листопаді та грудні Мустафа Найєм загалом отримав 486,5 тис. грн. Судячи по виплатах він працював у концерні 2 місяці. Виходить 243 тис у місяць, або близько $10 000.

    Журналісти подивилися по сайтах пошуку роботи, скільки отримують комунікаційні менеджери чи піарники і побачили що їх зарплата коливаєтсья в рамках 20 - 25 тисяч гривень.

    Як зазначили в «Укроборонпромі», розмір нарахування премій, надбавок, доплат працівникам концерну визначаються наказами з урахуванням його фінансово-економічного стану.

    Також журналісти просили повідомити, також який запланований результат від діяльності Найєма планується отримати у 2020 році. В «Укроборонпромі» на це запиатння відповіли, що законодавством не передбачено «обов`язку документально фіксувати показники діяльності того працівника, якому виплачуються та чи інша форма виплати додаткової заробітної плати. Аналогічно, такого обов’язку немає щодо запланованих показників діяльності працівника».

     

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