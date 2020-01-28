У Кличка пропонують Раді майстер-клас з подолання кнопкодавства



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Процес голосування у Київраді потребує натискання двох кнопок одночасно

Київрада запрошує народних депутатів протестувати сенсорну кнопку для голосування

Київська міська рада готова надати можливість депутатам Верховної Ради протестувати роботу системи для голосування Рада IV. Як зазначив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів – із відповідною ініціативою звернувся Громадський рух «Чесно». У Київраді ідею підтримують і готові провести для парламентарів майстер-клас функціонування сенсорної кнопки.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

«Рада IV передбачає реєстрацію депутата Київської міської ради за допомогою спеціальної іменної картки, а процес голосування потребує натискання двох кнопок одночасно. При цьому натискати ці кнопки необхідно весь час, поки триває процедура волевиявлення. Таким чином, це унеможливлює голосування за когось. Система передбачає і використання пультів, де можливо знайти та ознайомитись з порядком денним, а також записатися на виступ», - розповів Прокопів.

Загалом сенсорна кнопка успішно працює в Київраді з 2015 року та є найбільш дієвим кроком у подоланні кнопкодавства і політичної корупції. Вартість розробки технічного завдання, проєкту, саме обладнання та його монтаж коштували 13,6 млн грн.

«Стандартом роботи Київради є відкритість та прозорість. Саме тому ми були першим представницьким органом місцевого самоврядування, який встановив інноваційну систему для голосування. Переконаний, успішний досвід Києва може стати гарним прикладом у запровадженні практики подолання кнопкодавства і в парламенті», - наголосив Прокопів.

Про дату тестування системи Рада IV депутатами Верховної Ради України буде повідомлено додатково.