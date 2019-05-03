Найпопулярніше ім'я, яке отримували малюки минулого року у Берліні, - Мухаммад



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У Берліні шоковані через наймодніше ім'я для новонароджених

У 2018 році найпоширенішим ім'ям для новонароджених хлопчиків в Берлінському адміністративному окрузі було ім'я Мухаммад. У першу десятку найбільш популярних імен воно також увійшло в Гамбурзі, Бремені та Північній Рейн-Вестфалії.

Такі дані опублікувала 3 травня німецька асоціація мовознавства.

Що стосується загальнонімецьких відомостей, то ім'я Мухаммад знаходиться на 24 місці за популярністю в цій країні. За оцінками демографів, популярність цього імені буде з роками тільки зростати і до 2022 року підніметься з 24 місця до першої десятки найпопулярніших імен у всій Німеччині.

Зазначимо, що з початку кризи у східних і південних країнах у 2015 році до Німеччини з країн Близького Сходу і Африки прибуло понад один мільйон біженців.

Відзначимо, що ще в 2014 році найбільш популярними ім'ям для новонароджених хлопчиків у Великій Британії стало ім'я Мухаммед, і з тих пір воно утримує перші позиції в британському королівстві. У тому ж році імена Омар, Алі і Ібрагім вперше потрапили в традиційний список топ-100 імен в Британії. Тоді ж було відзначено стрімке зростання популярності арабських жіночих імен Маріам і Нур.

Джерело: vesty.co.il