Назарбаєв перед відставкою спілкувався з Путіним



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Нурсултан Назарбаєв і Володимир Путін мали розмову перед відставкою лідера Казахстану

Пєсков каже, що Назарбаєв спочатку оголосив рішення Путіну, а потім народу своєї країни

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв розмовляв телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним перед складанням повноважень президента.

Про це повідомив журналістам прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, Назарбаєв повідомив російському президенту про своє рішення залишити вищу державну посаду.

«Він вважав за можливе проінформувати президента Росії про те, що стало надбанням громадськості буквально через кілька годин після розмови (рішення Назарбаєва піти у відставку). Це, напевно, така данина особливим союзницьким, дружнім відносинам наших двох країн і особливим особистим взаєминам Назарбаєва і Путіна», - сказав прес-секретар.

19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.

Екс-голова Сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в середу, 20 березня, вступив на посаду президента країни.

Парламент Казахстану 20 березня прийняв законопроект про перейменування Астани в Нурсултан.

Нещодавно Назарбаєв відправив у відставку уряд республіки. Причину називали в тому, що уряду спільно з Національним банком не вдалося повною мірою створити реальні стимули та інструменти для якісного зростання економіки. 25 лютого Назарбаєв призначив нового главу уряду Казахстану.