НАЗК направило до суду 83 адмінпротоколи на депутата Ірпінської міськради



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Депутат Ірпінської міськради Ігор Оверко

Оверко не подав 83 повідомлення про суттєві зміни в майновому стані після отримання у 2017 році доходу від продажу 83 квартир. Сума, про яку він не повідомив, становить понад 15 млн

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 83 адмінпротоколи стосовно депутата Ірпінської міськради за неподання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

«Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 83 адмінпротоколи стосовно депутата Ірпінської міської ради VII скликання за неподання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані», - йдеться в повідомленні.

У Нацагентстві додали, що загалом за порушення вимог фінансового контролю на засіданні НАЗК ухвалені рішення щодо 88 адмінпротоколів.

За даними Нацагентства, депутат Ірпінської міської ради VII скликання Ігор Оверко не подав 83 повідомлення про суттєві зміни в майновому стані після отримання у 2017 році доходу від продажу 83 квартир у місті Ірпінь. Загальна сума, про яку не повідомив депутат, становить понад 15 млн 196 тис. грн, уточнили у Агентстві.

Крім того, як уточнили в НАЗК, несвоєчасно повідомили Національне агентство про суттєві зміни в майновому стані депутат Бучанської міської ради Київської області VII скликання Олександр Таможній у зв’язку з придбанням автомобіля Lexus LS 460 вартістю 210 000 грн. А також прокурор Одеської місцевої прокуратури № 4 Одеської області Ганна Діордіци після придбання автомобіля Hyundai Accent вартістю 191 547 грн.

Також, за даними Нацагентства, несвоєчасно подав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку з отриманням зарплати у розмірі 90 783, 36 грн начальник Межівського відділу Синельниківської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Микола Кабанов.

«Відповідальність за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані передбачена ч. 2 ст. 172-6 КУпАП та тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», - сказано у повідомленні.

Крім цього, до суду направлено адмінпротокол стосовно прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з корупційними злочинами, процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Київської області Юлії Клочко, яка, за даними НАЗК, несвоєчасно подала декларацію за 2016 рік.

«Відповідальність за несвоєчасне подання без поважних причин декларації передбачена ч. 1 ст. 172-6 КУпАП та тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», - зазначили у Нацагентстві.

Також за результатами перевірки декларації, поданої депутатом Київської міської ради Володимиром Левіним за 2016 рік, НАЗК встановило недостовірність відомостей на загальну суму понад 275 тис. грн.

«Правопорушення передбачене частиною четвертою статті 172-6 КУпАП та тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», - зазначили у Нацагентстві.

Нагадаємо, у депутата Ірпінської міськради Ігоря Оверка у 2016 році загалом було у власності 586 квартир загальною площею більше, ніж футбольне поле стадіону «Олімпійський». 400 квартир депутат продав, 186 залишилось у власності.