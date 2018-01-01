НАЗК знайшло порушення у звітах «Свободи» та партії Саакашвілі

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами аналізу 275 звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за IІI квартал 2017 року виявило низку порушень.

НАЗК

Порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії встановлені у звітах наступних партій: «ВО «Свобода», «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», «ВО «Черкащани», «Розумна сила», «Аграрна партія України», «Українське об’єднання патріотів - Укроп».

6 політичних партій невчасно подали звіти.

13 політичних партій не додали інформацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру від кожної місцевої організації, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи. Допустили ці порушення партії «Соціал-демократична партія України», «Ліберально-демократична партія України», «Соціалісти», «Право і справедливість», «Українська народна партія», «Партія християнсько-демократичний союз», «Селянська партія України», «Діти війни» Народна партія України», «Народно-трудовий союз», «Молодіжна партія України», «Партія захисників Вітчизни», «Демократична альтернатива», «Слов’янська партія».

НАЗК також виявив неповно відображену інформацію щодо правових підстав користування об’єктами нерухомості, які відображені у звітах, місцезнаходження ряду політичних партій.

«Блок Дарта Вейдера» не надав інформацію та документи на письмовий запит НАЗК, стверджують в агентстві.

Порушникам загрожує адміністративна відповідальність.