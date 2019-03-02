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    Названі регіони України з найвищими зарплатами

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    Найнижчий рівень середньої зарплати зафіксовано у Чернівецькій області - Названі регіони України з найвищими зарплатами
    Найнижчий рівень середньої зарплати зафіксовано у Чернівецькій області

    Найвищий рівень середньої зарплати зафіксований у Києві

    У січні найвищі зарплати в Україні отримували працівники у Києві, на Донеччині та Дніпропетровщині, свідчать дані Держкомстату

    Найвищий рівень середньої зарплати зафіксований у Києві - 13 тис. 721 грн. Далі йде Донецька та Дніпропетровська область - 10 тис. 45 грн та 9 тис. 654 грн відповідно.

    Найнижчий рівень середньої зарплати зафіксовано у Чернівецькій області - 6 тис. 958 грн, Херсонській - 7 тис. 139 грн і Чернігівській області - 7 тис. 184 грн.

    За місяць (січень 2019-го до грудня 2018-го) розмір середньої заробітної плати в Україні зменшився на 12,8%.

    Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях

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