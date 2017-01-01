Названо імена нардепів, які у грудні ігнорували голосування

40 народних депутатів майже не голосували в грудні

Комітет виборців України проаналізував відвідування та голосування народних депутатів на пленарних засідань Верховної Ради у грудні 2017 року. За місяць відбулося 11 пленарних засідань ВР, на яких в середньому були присутні 330 народних депутатів із 423, інформує КВУ. Серед фракцій та груп ВР найкраще відвідували засідання депутати



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Голосування в Раді

40 народних депутатів майже не голосували в грудні

Комітет виборців України проаналізував відвідування та голосування народних депутатів на пленарних засідань Верховної Ради у грудні 2017 року. За місяць відбулося 11 пленарних засідань ВР, на яких в середньому були присутні 330 народних депутатів із 423, інформує КВУ.

Серед фракцій та груп ВР найкраще відвідували засідання депутати «Народного фронту» та «Блоку Петра Порошенка», найгірше – «Волі народу».

В середньому на пленарних засіданнях ВР було зареєстровано 85% депутатів НФ (69 нардепів), 83% – БПП (114), 78% - ВО «Батьківщина» (15), 76% - позафракційних (38), 75% - «Самопомочі» (18), 72% - Радикальної партії Олега Ляшка (15), 70% - «Відродження» (18), 69% - Опозиційного блоку (29), 61% - «Волі народу» (10). Інформація за даними письмової реєстрації.

Частина нардепів були зареєстровані на засіданнях ВР, але ігнорували голосування. Так, 40 народних депутатів майже не голосували в грудні, пропустивши понад 90% голосувань. Із них 13 є членами фракції «Опозиційний блок», 11 – позафракційних, по 5 із ВО «Батьківщина» та БПП, по 2 із «Волі народу» та НФ, по 1 із РПЛ та «Відродження».

Серед нардепів, які майже не голосували, є низка відомих прізвищ. Зокрема, Євгеній Мураєв, Вадим Рабінович, Дмитро Ярош (не проголосували жодного разу за місяць), Олесь Довгий (11 голосувань), Юрій Бойко (19), Дмитро Добкін (20), Володимир Парасюк (24), Сергій Ківалов (29), Наталія Королевська (30).

Всього в грудні відбулося 426 голосувань, на яких було прийнято 21 законодавчий акт.