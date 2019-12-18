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    Новини

    У Канаді під час кібератаки вкрали дані 15 млн осіб

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    Кібератака відкрила неавторизований доступ комп’ютерних систем мережі лабораторій з інформацією про користувачів

    У Канаді хакери викрали базу даних мережі медичних лабораторій LifeLabs, що привело до витоку даних.

    Про це повідомив сам президент мережі Чарльз Браун у відкритому листі.

    Браун зазначив, що кібератака відкрила неавторизований доступ комп’ютерних систем мережі лабораторій з інформацією про користувачів.

    Дані могли містити - ім’я, адресу, електронну скриньку, логін, пароль, дату народження, номер картки державного медичного страхування та результати лабораторних тестів.

    Також Браун зазначив, що тільки коли компанія провела платіж - тоді вона змогла отримати дані своїх пацієнтів.

    «Ми зробили це у співпраці з експертами, знайомими із кібератаками й перемовинами з кіберзлочинцями» - зазначив директор, не уточнивши виплачену злодіям суму.

    Нагадаємо, на Дніпропетровщині Служба безпеки України блокувала діяльність хакерського угруповання, організованого спецслужбами РФ для проведення кібератак на українські державні органи.

    Канада кібератака президент страхування
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