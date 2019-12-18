У Канаді під час кібератаки вкрали дані 15 млн осіб



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Кібератака відкрила неавторизований доступ комп’ютерних систем мережі лабораторій з інформацією про користувачів

У Канаді хакери викрали базу даних мережі медичних лабораторій LifeLabs, що привело до витоку даних.

Про це повідомив сам президент мережі Чарльз Браун у відкритому листі.

Браун зазначив, що кібератака відкрила неавторизований доступ комп’ютерних систем мережі лабораторій з інформацією про користувачів.

Дані могли містити - ім’я, адресу, електронну скриньку, логін, пароль, дату народження, номер картки державного медичного страхування та результати лабораторних тестів.

Також Браун зазначив, що тільки коли компанія провела платіж - тоді вона змогла отримати дані своїх пацієнтів.

«Ми зробили це у співпраці з експертами, знайомими із кібератаками й перемовинами з кіберзлочинцями» - зазначив директор, не уточнивши виплачену злодіям суму.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині Служба безпеки України блокувала діяльність хакерського угруповання, організованого спецслужбами РФ для проведення кібератак на українські державні органи.