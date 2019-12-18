У Канаді під час кібератаки вкрали дані 15 млн осіб
Кібератака відкрила неавторизований доступ комп’ютерних систем мережі лабораторій з інформацією про користувачів
У Канаді хакери викрали базу даних мережі медичних лабораторій LifeLabs, що привело до витоку даних.
Про це повідомив сам президент мережі Чарльз Браун у відкритому листі.
Браун зазначив, що кібератака відкрила неавторизований доступ комп’ютерних систем мережі лабораторій з інформацією про користувачів.
Дані могли містити - ім’я, адресу, електронну скриньку, логін, пароль, дату народження, номер картки державного медичного страхування та результати лабораторних тестів.
Також Браун зазначив, що тільки коли компанія провела платіж - тоді вона змогла отримати дані своїх пацієнтів.
«Ми зробили це у співпраці з експертами, знайомими із кібератаками й перемовинами з кіберзлочинцями» - зазначив директор, не уточнивши виплачену злодіям суму.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині Служба безпеки України блокувала діяльність хакерського угруповання, організованого спецслужбами РФ для проведення кібератак на українські державні органи.