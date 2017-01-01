НБУ скасував постанову щодо послаблення для банків

У 2015 році постанова була схвалена у зв’язку з негативним впливом на діяльність банківської системи факторів, які мали шоковий характер

Національний банк України з 28 листопада скасував свою постанову №129, яка впроваджувала послаблення для банків. Як повідомляє прес-служба НБУ, постанова №129 була схвалена у зв’язку з одночасним негативним впливом на діяльність банківської системи факторів, які мали шоковий характер – різке погіршення економічної ситуації значна



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У 2015 році постанова була схвалена у зв’язку з негативним впливом на діяльність банківської системи факторів, які мали шоковий характер

Національний банк України з 28 листопада скасував свою постанову №129, яка впроваджувала послаблення для банків.

Як повідомляє прес-служба НБУ, постанова №129 була схвалена у зв’язку з одночасним негативним впливом на діяльність банківської системи факторів, які мали шоковий характер – різке погіршення економічної ситуації значна девальвація національної валюти, події в Криму та на Донбасі.

«Скасування ... зумовлене тим, що негативні наслідки такого впливу вже ідентифіковані банками та враховані в розроблених ними планах заходів із приведення показників своєї діяльності до нормативних вимог, які наразі виконуються», – йдеться у повідомленні.

У НБУ також зазначають, що відбуваються позитивні зміни й у банківському секторі: стабілізувався курс гривні, покращився стан ліквідності в банківській системі.

24 лютого 2015 року НБУ схвалив постанову №129, яка дозволила, серед іншого, «не застосовувати до банків заходи впливу за порушення економічних нормативів мінімального розміру регулятивного капіталу, достатності (адекватності) регулятивного капіталу». Крім того, відповідно до постанови, не застосовувались заходи впливу до банків за «наявність збитків, що пов’язані з переоцінкою рахунків в іноземній валюті та банківських металах у зв’язку зі зростанням після 6 лютого 2014 року курсу іноземних валют до національної валюти України». Ця постанова набула чинності 26 лютого 2015 року і мала діяти до 1 січня 2019 року.