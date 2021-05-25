«Ми резонно побоюємося». Один із засновників Nexta заявив про погрози

Під офісом видання в Польщі знаходяться додаткові сили поліції, про всі загрози повідомляється силовикам

Один із засновників білоруського опозиційного каналу Nexta Степан Путило повідомив, що йому та його співробітникам знову почали надходити погрози після затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.

Про це повідомляє РБК.

«Безліч загроз про те, що ми наступні, що бійтеся, що вас, може, в Білорусь не будуть відвозити, а відразу на місці прикінчать, пристрелять, що офіс підірвуть і так далі», – заявив Путило.

Він зазначив, що під офісом видання в Польщі знаходяться додаткові сили поліції, про всі загрози повідомляється силовикам.

Путило підкреслив, що канал почав отримувати погрози після початку протестів у Білорусі в серпні 2020 року. За його словами, зараз «ця хвиля повернулася».

«Тим не менш загрози надходять, і ми резонно побоюємося, як всі люди з інстинктом самозбереження, за свою безпеку», – повідомив Путило.

Зазначимо, лідери ЄС ухвалили політичне рішення заборонити польоти літаків із країн Євросоюзу над Білоруссю й припинити авіасполучення білоруських авіакомпаній із територією ЄС.

Нагадаємо, у понеділок ввечері мати засновника порталу Nexta Романа Протасевича повідомила, що її син перебуває в одній з лікарень Мінська у критичному стані. Натомість у МВС стверджують, що Протасевич перебуває в СІЗО білоруської столиці. «Скарг на стан здоров'я від нього не надходило», – заявили силовики.

Як відомо, у неділю зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

Ввечері 24 травня секретар РНБО заявив, що Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Також Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) у четвер, 27 травня, збереться на засідання через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair в Білорусі. Засідання було скликане головою Ради ІКАО.