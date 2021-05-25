Лідери ЄС ухвалили рішення щодо Білорусі: що планують зробити

Лідери ЄС вирішили заборонити польоти своїх літаків над Білоруссю й не пускати білоруські літаки через свій авіапростір

Рішення поки не вступає в силу, воно ще має бути узгоджено і затверджено в Раді ЄС на рівні міністрів

Лідери 27 країн-членів Європейського Союзу на саміті 24 травня ухвалили політичне рішення заборонити польоти літаків із країн ЄС над Білоруссю й припинити авіасполучення білоруських авіакомпаній із територією Євросоюзу.

Про це йдеться в рішенні саміту ЄС, оприлюдненому у понеділок пізно ввечері речником президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Зокрема, Європейська рада засудила затримання в Мінську співзасновника опозиційних білоруських Telegram-каналів Романа Протасевича та його дівчини, громадянки Росії Софії Сапеги. Лідери ЄС закликали негайно їх звільнити й гарантувати їм свободу пересування.

Крім того, Європейська рада звернулася до Ради ЄС із проханням підготувати додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до затримання Проташевича й Сапеги.

Лідери ЄС також ухвалили політичне рішення «закликати всіх авіаперевізників, що базуються в ЄС, уникати польоту над Білоруссю», а також, через Раду ЄС, «заборонити проліт над ЄС білоруськими авіакомпаніями й заборонити доступ до аеропортів у ЄС рейсам, якими оперують ці авіакомпанії».

Зазначимо, що рішення, ухвалені Європейською радою не набувають одразу чинності. Вони також повинні бути затверджені Радою Європейського Союзу.

Зазначимо, Британія не прийматиме рейси «Белавіа» та запровадила санкції проти сотні білорусів.

Нагадаємо, ввечері 24 травня секретар РНБО заявив, що Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль збирає у вівторок, 25 травня, позачергове засідання уряду для розгляду питання про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) у четвер, 27 травня, збереться на засідання через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair в Білорусі. Засідання було скликане головою Ради ІКАО.