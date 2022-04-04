Окупанти на Донеччині обстріляли мікроавтобус волонтерів: кількість загиблих уточнюють

Андрющенко наголосив на тому, що не потрібно публікувати інформацію про волонтерів та номери їхніх машин

Російські окупанти на Донеччині обстріляли мікроавтобус волонтерів. Дані щодо постраждалих та можливих жертв зараз уточнюють. Про це повідомив заступник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Трагедія трапилася сьогодні, 4 квітня.

Андрющенко наголосив на тому, що не потрібно публікувати інформацію про волонтерів та номери їхніх машин у мережі, оскільки через це стаються такі трагічні випадки.

«Сьогодні на Донеччині був розстріляний один з волонтерських бусів. Дані про загиблих та поранених уточнюються. Пам’ятайте про цей випадок, коли захочете публічно поділитись даними бусів та водіїв. Це дуже страшно, але в зрозумілому намаганні допомогти горю ви наражаєте на небезпеку всіх інших», – заявив Андрющенко.

Нагадаємо, Міноборони Великої Британії заявило, що російські війська намагаються взяти під повний контроль територію України на південному сході, щоб забезпечити собі сухопутний коридор з ОРДЛО до окупованого Криму. Для цього інтервенти сконцентрували зусилля на захопленні Маріуполя.

Раніше міська рада Маріуполя повідомила, що мешканців Лівобережного району міста захоплюють та депортують в Росію. Відомо, що загалом під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч осіб.

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