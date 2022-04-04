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    Росіяни обстріляли церкву на Луганщині, поранено двох священників

    Церка на честь святителя Луки Кримського у Рубіжному - Росіяни обстріляли церкву на Луганщині, поранено двох священників

    Церка на честь святителя Луки Кримського у Рубіжному

    фото: Сергій Гайдай / Facebook

    Обстрілом пробило покрівлю храму

    Російсько-окупаційні війська обстріляли храм у Рубіжному Луганської області. Внаслідок цього двоє священників дістали поранення. Про це повідомив голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай.

    За його словами, снаряд потрапив у церкву на честь святителя Луки Кримського у Рубіжному. Обстрілом пробило покрівлю храму.

    Осколками поранено настоятеля, а також священника іншого храму, який у цей момент теж перебував на території храму, що потрапив під обстріл.

    Фото: Сергій Гайдай / Facebook

    Фото: Сергій Гайдай / Facebook

    Напередодні в селі Варварівка Луганської області окупанти обстріляли Іллінський чоловічий монастир. Внаслідок цього згорів братський корпус і підсобні приміщення, вибито шибки у двох храмах. Без постраждалих.

    Також на Луганщині рашисти обстріляли волонтерів, які роздавали гуманітарну допомогу.

    Днями росйський патріарх Кирило відзначився новими шокуючими заявами про спасительну місію на території Русі.

    Додамо, що хакерська група Anonymous «злила» 15 ГБ даних РПЦ.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна РПЦ Російська православна церква в Україні Українська православна церква обстріл Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Росіяни обстріляли церкву на Луганщині, поранено двох священників