ВООЗ знайшла порушення на виробництві російського «Супутника V»

Порушення знайшли на заводі «Фармстандарт» в Уфі

Зауваження ВООЗ стосуються технічних проблем на одній з 20 ліній, на яких наповнюються флакони з вакциною

Інспекція Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявила порушення на виробництві російської вакцини «Супутник V». Як пише Reuters, порушення знайшли на заводі «Фармстандарт» в Уфі.

Повідомляється, що в ході інспекції виробництва вакцин в Росії були виявлені проблеми на заводі, який заповнює флакони вакциною «Супутник V». Побоювання також стосуються цілісності даних і результатів тестів, необхідних для контролю якості.

Крім того, в попередньому звіті ВООЗ згадуються інші побоювання, пов'язані з потенційним перехресним зараженням і рівнями стерильності.

За даними джерела Reuters, зауваження ВООЗ стосуються технічних проблем тільки на одній з 20 ліній, на яких наповнюються флакони з вакциною. Нібито на сьогодні проблеми були повністю вирішені.

Наразі із країн Європейського союзу російський препарат використовує лише Угорщина.

Як повідомлялося, президент Чехії Мілош Земан заявив, що готовий підтримати застосування у країні російської вакцини від коронавірусу «Спутник V», якщо виникне нестача інших, сертифікованих в Європейському Союзі препаратів.

Згодом віцепрем'єр Чехії, глава МВС і в.о. міністра закордонних справ країни Ян Гамачек заявив, що на тлі дипломатичного скандалу Чехія більше не обговорює можливу купівлю російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».

До слова, міністерство охорони здоров’я Словаччини на тлі скандалу зі Спутником V оприлюднило контракт про покупку російської вакцини. За контрактом Росія повинна поставити Словаччини два мільйони доз препарату.

Також Росія на безоплатній основі передала Молдові більше 140 тис. доз вакцини від коронавірусу Covid-19 «Супутник V».

Крім того, в Україні впровадження вакцини російського виробництва активно лобіює голова політради ОПЗЖ, народний депутат і кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук.