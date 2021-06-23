В Україні стартував четвертий етап вакцинації: кому робитимуть щеплення
У рамках четвертого етапу щеплення зроблять низці категорій громадян
В Україні стартував четвертий етап вакцинації від Covid-19, на якому щеплять людей старше 60 років, а також людей віком 18-59, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.
Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України, при цьому одночасно продовжується щеплення пріоритетних груп з попередніх етапів.
Хто входить до пріоритетних груп для вакцинації від коронавірусу:
- медики та інші працівники закладів охорони здоров’я,
- мешканці та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів,
- маломобільні громадяни,
- соціальні працівники та священнослужителі,
- освітяни,
- військовослужбовці та співробітники інших структур державної безпеки,
- працівники органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів,
- працівники паливно-енергетичного комплексу та інших структур, від яких залежить функціонування держави.
Також на підконтрольній українському уряду території щеплюють громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.
Також понад 90 центрів вакцинації в 17 регіонах України щеплюють усіх охочих, хто записався до листа очікування.
Варто нагадати, що майже 54 тисячі українців вакцинувалися від Covid-19 за добу.
Також за минулу добу, 22 червня, в Україні виявили понад 800 нових випадків коронавірусу.
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