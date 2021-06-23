В Україні стартував четвертий етап вакцинації: кому робитимуть щеплення

23 червня в Україні почався четвертий етап вакцинації від Covid-19

У рамках четвертого етапу щеплення зроблять низці категорій громадян

В Україні стартував четвертий етап вакцинації від Covid-19, на якому щеплять людей старше 60 років, а також людей віком 18-59, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України, при цьому одночасно продовжується щеплення пріоритетних груп з попередніх етапів.

Хто входить до пріоритетних груп для вакцинації від коронавірусу:

медики та інші працівники закладів охорони здоров’я,

мешканці та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів,

маломобільні громадяни,

соціальні працівники та священнослужителі,

освітяни,

військовослужбовці та співробітники інших структур державної безпеки,

працівники органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів,

працівники паливно-енергетичного комплексу та інших структур, від яких залежить функціонування держави.

Також на підконтрольній українському уряду території щеплюють громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Також понад 90 центрів вакцинації в 17 регіонах України щеплюють усіх охочих, хто записався до листа очікування.

Варто нагадати, що майже 54 тисячі українців вакцинувалися від Covid-19 за добу.

Також за минулу добу, 22 червня, в Україні виявили понад 800 нових випадків коронавірусу.