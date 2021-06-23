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    В Україні стартував четвертий етап вакцинації: кому робитимуть щеплення

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    23 червня в&nbsp;Україні почався четвертий етап вакцинації від Covid-19 - В Україні стартував четвертий етап вакцинації: кому робитимуть щеплення
    23 червня в Україні почався четвертий етап вакцинації від Covid-19
    Фото: Главком

    У рамках четвертого етапу щеплення зроблять низці категорій громадян

    В Україні стартував четвертий етап вакцинації від Covid-19, на якому щеплять людей старше 60 років, а також людей віком 18-59, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.

    Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України, при цьому одночасно продовжується щеплення пріоритетних груп з попередніх етапів.

    Хто входить до пріоритетних груп для вакцинації від коронавірусу:

    • медики та інші працівники закладів охорони здоров’я,
    • мешканці та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів,
    • маломобільні громадяни,
    • соціальні працівники та священнослужителі,
    • освітяни,
    • військовослужбовці та співробітники інших структур державної безпеки,
    • працівники органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів,
    • працівники паливно-енергетичного комплексу та інших структур, від яких залежить функціонування держави.

    Також на підконтрольній українському уряду території щеплюють громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

    Також понад 90 центрів вакцинації в 17 регіонах України щеплюють усіх охочих, хто записався до листа очікування.

    Варто нагадати, що майже 54 тисячі українців вакцинувалися від Covid-19 за добу.

    Також за минулу добу, 22 червня, в Україні виявили понад 800 нових випадків коронавірусу.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я СІЗО засуджені Україна щеплення вакцинація
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    В Україні стартував четвертий етап вакцинації: кому робитимуть щеплення