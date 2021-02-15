Негода в Техасі: скасували тисячу авіарейсів, майже два мільйони будинків без світла
У Техасі очікується подальше посилення снігопадів
Через сильні морози та сніговий шторм в американському штаті Техас була скасована тисяча авіарейсів, понад два мільйонів домогосподарств залишилися без світла. Про це повідомляє Sky News.
Тільки у головному техаському аеропорту, що у Далласі, були скасовані понад 760 авіарейсів, ще 200 авіаперельотів скасували у регіонах штату.
За даними метеорологів, в Техасі очікується подальше посилення снігопадів.
Портал PowerOutage, який відстежує ситуацію з енергопостачанням в США, зазначає, що у Техасі вже 2 068 765 домогосподарств залишилися без світла. Також повідомляється про проблеми з електроенергією у штатах Орегон (290 тисяч), Вірджинія (146 тисяч), Північна Кароліна (35 тисяч) та Луїзіана (18 тисяч).
Ба більше, у поліції штаті Техас повідомили про понад 120 ДТП на дорозі за декілька днів. Зазначається, що губернатор штату Тоні Аботт вже оголосив надзвичайну ситуацію в 254 округах Техасу.
Днями в Техасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Через складні погодні умови, а саме обмерзання автошляху, зіштовхнулися 133 автомобілі. Унаслідок аварії щонайменше шестеро людей загинули і 65 постраждали.
В американському штаті Орегон через зимовий шторм сотні тисяч людей залишилися без світла. У штаті оголосили надзвичайний стан. Шторм накрив північний захід Тихого океану льодом і снігом, залишивши без електрики понад 270 тисяч жителів Орегона, а також ускладнивши пересування по регіону.