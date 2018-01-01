Негода на Миколаївщині: рятувальники витягують автівки із пасток

Рятувальники залучаються для надання допомоги водіям на автошляхах

У вівторок, 16 січня, через снігові опади підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області, починаючи з вечора, п’ять разів залучалися для надання допомоги водіям на автошляхах. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. «Так, мобільно-оперативною групою Головного управління ДСНС України у Миколаївській області було надано



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Рятувальники витягують автівку зі снігової пастки

Рятувальники залучаються для надання допомоги водіям на автошляхах

У вівторок, 16 січня, через снігові опади підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області, починаючи з вечора, п’ять разів залучалися для надання допомоги водіям на автошляхах. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«Так, мобільно-оперативною групою Головного управління ДСНС України у Миколаївській області було надано допомогу водіям у буксируванні двох вантажівок, що неподалік від с. Нечаяне Миколаївського району області не впоралися з керуванням через слизьку дорогу та в результаті перекрили проїжджу частину», - інформують рятувальники.

В цьому ж районі рятувальники залучались для надання допомоги водію та пасажиру мікроавтобуса «Volkswagen», який прямуючи з м. Одеса до смт Ольшанське, вирішили скоротити шлях польовими дорогами та застрягли у сніговій пастці.

У районі с. Коблево місцева пожежна команда допомогла водієві транспортувати транспортний засіб. У Новоодеському районі силами органів місцевої влади та місцевих підприємців організовано допоміжну техніку (трактор та бульдозер) для буксирування двох вантажівок, які через ожеледь перекрили рух для інших транспортних засобів.

Як повідомлялося, опади у вигляді снігу минулої доби спостерігалися майже по всій території України.

Найближчими днями синоптики прогнозують суттєве ускладнення погодних умов та сильні снігопади та хуртовини.