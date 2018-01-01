Погодні умови не дозволили Клімкіну та його німецькому колезі потрапити на Донбас

Вони мали відвідати лінію розмежування поблизу Маріуполя

Погодні умови не дозволили відвідати лінію розмежування міністрам закордонних справ України та ФРН - Павлу Клімкіну та Зігмару Габрієлю. Про це у своєму Твіттері написав голова МЗС Павло Клімкін. «Погодні умови не дозволили відвідати лінію розмежування, але не завадили продуктивному спілкуваннюз Міністром закордонних справ Німеччини



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Вони мали відвідати лінію розмежування поблизу Маріуполя

Погодні умови не дозволили відвідати лінію розмежування міністрам закордонних справ України та ФРН - Павлу Клімкіну та Зігмару Габрієлю.

Про це у своєму Твіттері написав голова МЗС Павло Клімкін.

«Погодні умови не дозволили відвідати лінію розмежування, але не завадили продуктивному спілкуваннюз Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Плануємо здійснити спільну поїздку на Донбас пізніше цього місяця», - зазначив він.

Погодні умови не дозволили відвідати лінію розмежування, але не завадили продуктивному спілкуваннюз Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Плануємо здійснити спільну поїздку на Донбас пізніше цього місяця. pic.twitter.com/dIx8dmwUyJ — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2018 г.

Як відомо, миіністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель перебуває в Україні з візитом з середи, 3 січня. У четвер він з Клімкіним мав відвідати Донбас - а саме лінію розмежування поблизу Маріуполя.