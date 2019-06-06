Киян попередили про грозу ввечері



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Управління з питань цивільного захисту нагадало основні правила поводження під час грози

Ввечері 6 червня з утриманням до кінця доби в Києві очікується гроза, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Управління з питань цивільного захисту нагадало основні правила поводження під час грози.

Під час грози не можна, зокрема:

ховатися під дуже високими деревами;

іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;

купатися.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

За інформацією Укргідрометцентру, у п’ятницю, 7 червня, у західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській областях синоптики прогнозують грози, місцями значні дощі, в окремих районах сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Раніше повідомлялося, що майже 3,5 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь у Криму постраждали від граду, що пройшов напередодні, 5 червня.