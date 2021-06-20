Ялта через негоду позбулася мостів та пляжів (фото, відео)

Перлина Південного берега досі не оговталася від удару стихії

Ялта продовжує підбивати підсумки удару стихії. 20 червня голова російської окупаційної адміністрації міста Яніна Павленко повідомила, що по всій Великій Ялті йдуть аварійно-відновлювальні роботи. За її словами, напруженою залишається ситуація в Кореїзі, куди й далі продовжує прибувати вода. «Залишаються дві ділянки, де проводяться аварійно-рятувальні роботи. Вулиці Кривошти і Вергасова – ухвалене рішення про демонтаж трьох мостів для розв'язання питання з відведенням води в річище річки. Кореїз – ситуація залишається напруженою. Евакуація людей триває», – повідомила Павленко на своїй сторінці в Facebook.

У коментарях до свого повідомлення вона також зазначила, що наразі вже йдеться про двох зниклих безвісти, тоді як учора повідомлялося про одну загиблу людину, та одного зниклого безвісти.

В Кореїзі, куди продовжує стікати вода з гір, триває евакуація людей в пансіонат «Зміна». Після демонтажу мостів і відходу води, влада має намір «осушувати» всі затоплені багатоквартирні будинки. Мости демонтують з причини, що накопичуючи під собою дерева, кущі та інші предмети, які несе вода, вони перетворюються на дамби, шо перегороджують течію.

Як повідомлялося раніше, у тимчасово окупованій Росією Ялті та довкола неї близько 2700 осіб залишилися без електрики, окупаційна «влада» ухвалила рішення призупинити водопостачання.