Прогноз погоди на 2 липня
Хмарно, але з проясненнями, буде у Дніпрі, Запоріжжя, Миколаєві, Херсоні, а також в окупованому Донецьку та Херсоні
У п'ятницю, 2 липня 2021 року, на більшості території України пройдуть дощі. Але стовпчики термометрів рідко де показуватимуть +30 градусів за Цельсієм чи більше, передає Укргідрометцентр.
Хмарно, але з проясненнями, буде у Дніпрі, Запоріжжя, Миколаєві, Херсоні, а також в окупованому Донецьку та Сімферополі. У решті обласних центрів сонця сьогодні можна й не побачити.
Середня температура повітря по країні становитиме +27.
Сьогоднішня максимальна температура в українських обласних центрах:
- Ужгород – +24,
- Львів – +24,
- Луцьк – +25,
- Рівне – +25,
- Івано-Франківськ – +24,
- Тернопіль – +25,
- Чернівці – +25,
- Хмельницький – +26,
- Житомир – +27,
- Київ – +28,
- Черкаси – +30,
- Вінниця - +26,
- Кропивницький - +31,
- Одеса - +28,
- Дніпро – +31,
- Запоріжжя – +31,
- Миколаїв – +31,
- Херсон – +31,
- Сімферополь – +31,
- Чернігів – +29,
- Суми – +29,
- Полтава – +31,
- Харків – +31,
- Донецьк – +30,
- Луганськ – +31.
Швидкість вітру – 5-10 м/с.
Сонце сяде о 21:13.
Нагадаємо, 22 червня Київ побив температурний рекорд 1946 року – тоді 23 червня зафіксували +33 градуси.
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