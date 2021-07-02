Прогноз погоди на 2 липня

Хмарно, але з проясненнями, буде у Дніпрі, Запоріжжя, Миколаєві, Херсоні, а також в окупованому Донецьку та Херсоні

У п'ятницю, 2 липня 2021 року, на більшості території України пройдуть дощі. Але стовпчики термометрів рідко де показуватимуть +30 градусів за Цельсієм чи більше, передає Укргідрометцентр.

Хмарно, але з проясненнями, буде у Дніпрі, Запоріжжя, Миколаєві, Херсоні, а також в окупованому Донецьку та Сімферополі. У решті обласних центрів сонця сьогодні можна й не побачити.

Середня температура повітря по країні становитиме +27.

Сьогоднішня максимальна температура в українських обласних центрах:

Ужгород – +24,

Львів – +24,

Луцьк – +25,

Рівне – +25,

Івано-Франківськ – +24,

Тернопіль – +25,

Чернівці – +25,

Хмельницький – +26,

Житомир – +27,

Київ – +28,

Черкаси – +30,

Вінниця - +26,

Кропивницький - +31,

Одеса - +28,

Дніпро – +31,

Запоріжжя – +31,

Миколаїв – +31,

Херсон – +31,

Сімферополь – +31,

Чернігів – +29,

Суми – +29,

Полтава – +31,

Харків – +31,

Донецьк – +30,

Луганськ – +31.

Швидкість вітру – 5-10 м/с.

Сонце сяде о 21:13.

Нагадаємо, 22 червня Київ побив температурний рекорд 1946 року – тоді 23 червня зафіксували +33 градуси.

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