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    Прогноз погоди на 2 липня

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    Середня температура повітря по країні становитиме +27 - Прогноз погоди на 2 липня
    Середня температура повітря по країні становитиме +27
    Олеський замок, Львівщина (фото: vsviti.com.ua)

    Хмарно, але з проясненнями, буде у Дніпрі, Запоріжжя, Миколаєві, Херсоні, а також в окупованому Донецьку та Херсоні

    У п'ятницю, 2 липня 2021 року, на більшості території України пройдуть дощі. Але стовпчики термометрів рідко де показуватимуть +30 градусів за Цельсієм чи більше, передає Укргідрометцентр.

    Хмарно, але з проясненнями, буде у Дніпрі, Запоріжжя, Миколаєві, Херсоні, а також в окупованому Донецьку та Сімферополі. У решті обласних центрів сонця сьогодні можна й не побачити.

    Середня температура повітря по країні становитиме +27.

    karta

    Сьогоднішня максимальна температура в українських обласних центрах:

    • Ужгород – +24,
    • Львів – +24,
    • Луцьк – +25,
    • Рівне – +25,
    • Івано-Франківськ – +24,
    • Тернопіль – +25,
    • Чернівці – +25,
    • Хмельницький – +26,
    • Житомир – +27,
    • Київ – +28,
    • Черкаси – +30,
    • Вінниця - +26,
    • Кропивницький - +31,
    • Одеса - +28,
    • Дніпро – +31,
    • Запоріжжя – +31,
    • Миколаїв – +31,
    • Херсон – +31,
    • Сімферополь – +31,
    • Чернігів – +29,
    • Суми – +29,
    • Полтава – +31,
    • Харків – +31,
    • Донецьк – +30,
    • Луганськ – +31.

    Швидкість вітру – 5-10 м/с.

    Сонце сяде о 21:13.

    Нагадаємо, 22 червня Київ побив температурний рекорд 1946 року – тоді 23 червня зафіксували +33 градуси.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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    Прогноз погоди на 2 липня