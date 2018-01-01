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    Негода залишила без світла понад півтисячі населених пунктів Одещини

    Наразі частково відновлено електропостачання в Ізмаїлі
    Станом на 18 годину четверга, 18 січня, 531 населений пункт Одеської області залишився без електропостачання. Про це повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області. В основному, постраждав південь області. Для відновлення електропостачання залучено 84 ремонтних бригади і 95 одиниці спеціальної техніки
    • Сьогодні, 20:28
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    Повалені дерева в Ізмаїлі
    Повалені дерева в Ізмаїлі

    Наразі частково відновлено електропостачання в Ізмаїлі

    Станом на 18 годину четверга, 18 січня, 531 населений пункт Одеської області залишився без електропостачання. Про це повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області.

    В основному, постраждав південь області. Для відновлення електропостачання залучено 84 ремонтних бригади і 95 одиниці спеціальної техніки «Обленерго».

    У той же час частково відновлено електропостачання в Ізмаїлі і відновлено роботу семи котелень міста. Проводяться роботи із запуску систем опалення.

    Як повідомлялося, після рясних снігопадів 16 січня Одесу паралізувала стихія. Але як тільки комунальники розчистили місто від снігу - обласний центр накрили рясні дощі.

    В Одеській області триває негода, на півночі — великий снігопад, рівень снігу сягає 20 см, на півдні — сніг з дощем, налипання мокрого снігу. Все це супроводжується шквальним вітром. 

    Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов очолив оперативний штаб з питань запобігання та своєчасної ліквідації можливих наслідків негоди в Одеській області. 

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