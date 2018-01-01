Негода залишила без світла понад півтисячі населених пунктів Одещини

Наразі частково відновлено електропостачання в Ізмаїлі

Станом на 18 годину четверга, 18 січня, 531 населений пункт Одеської області залишився без електропостачання. Про це повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області. В основному, постраждав південь області. Для відновлення електропостачання залучено 84 ремонтних бригади і 95 одиниці спеціальної техніки



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Повалені дерева в Ізмаїлі

Наразі частково відновлено електропостачання в Ізмаїлі

Станом на 18 годину четверга, 18 січня, 531 населений пункт Одеської області залишився без електропостачання. Про це повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області.

В основному, постраждав південь області. Для відновлення електропостачання залучено 84 ремонтних бригади і 95 одиниці спеціальної техніки «Обленерго».

У той же час частково відновлено електропостачання в Ізмаїлі і відновлено роботу семи котелень міста. Проводяться роботи із запуску систем опалення.

Як повідомлялося, після рясних снігопадів 16 січня Одесу паралізувала стихія. Але як тільки комунальники розчистили місто від снігу - обласний центр накрили рясні дощі.

В Одеській області триває негода, на півночі — великий снігопад, рівень снігу сягає 20 см, на півдні — сніг з дощем, налипання мокрого снігу. Все це супроводжується шквальним вітром.

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов очолив оперативний штаб з питань запобігання та своєчасної ліквідації можливих наслідків негоди в Одеській області.