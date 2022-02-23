Кулеба обговорив з Байденом посилення санкцій проти Росії

Джозеф Байден прийняв у Білому домі міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу

Байден підтвердив готовність США швидко та рішуче відреагувати на будь-яку подальшу російську агресію проти України

Президент США Джо Байден зустрівся з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Кулеба висловив вдячність США за політичну, макрофінансову та військову допомогу Україні на тлі ескалації агресивних дій з боку РФ. Він відзначив провідну роль Джозефа Байдена у мобілізації глобальної коаліції на захист України та світового безпекового порядку.

Кулеба наголосив на важливості постійного нарощування санкційного тиску на Російську Федерацію, а також військової та макрофінансової підтримки України, озвучив конкретні пропозиції з цього приводу.

Міністр підтвердив запрошення від імені президента України Володимира Зеленського Президентові США Джозефу Байдену відвідати Україну з візитом.

Байден підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України, повідомляється на сайті Білого дому. Він поінформував Кулебу, що США відреагують санкціями на рішення Росії про визнання «незалежності» псевдореспублік «Л/ДНР».

Він також підтвердив, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні допомогу в галузі безпеки та макроекономічну підтримку.

«Президент Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів, співпрацюючи з союзниками та партнерами, швидко та рішуче відреагувати на будь-яку подальшу російську агресію проти України», – наголошується в повідомленні.

Зазначається, що зустріч відбулася під час візиту глави МЗС України до Сполучених Штатів і незадовго до брифінгу президента США, на якому він оголосив про нові санкції Сполучених Штатів проти Російської Федерації.

Як відомо, 22 лютого президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією «незалежності» фейкових утворень «ДНР» і «ЛНР».

Міністерство фінансів США офіційно повідомило, що запроваджує санкції проти трьох російських чиновників, а також їхніх дітей. Усе – через причетність батьків до «корупційної політики», агресії РФ проти України, визнання «незалежності» «ЛДНР».

22 лютого на тлі ескалації з боку Москви ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».