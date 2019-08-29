Неподалік пункту пропуску «Гнутове» знайшли схрон зі зброєю
У покинутій будівлі під насипом сміття було виявлено 1 РПГ-22, 1 РПГ-26
Схрон зі зброєю неподалік КПВВ «Гнутове» виявили оперативні співробітники ДПСУ зі складу Об’єднаних сил.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
«Реалізуючи отриману інформацію, оперативними співробітниками Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ зі складу Об’єднаних сил в ході обстеження місцевості в дачному масиві селища, що неподалік КПВВ «Гнутове», було встановлено і взято під охорону сховок зі зброєю», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, у покинутій будівлі під насипом сміття було виявлено 1 РПГ-22, 1 РПГ-26. Наразі знахідки вилучені фахівцями ДСНС.
Оперативним складом прикордонних підрозділів проводяться заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до незаконної діяльності.
Також триває робота з виявлення подібних схронів.