Неподалік пункту пропуску «Гнутове» знайшли схрон зі зброєю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Схрон зі зброєю неподалік КПВВ «Гнутове» виявили оперативні співробітники ДПСУ зі складу Об'єднаних сил Фото: ДПСУ

У покинутій будівлі під насипом сміття було виявлено 1 РПГ-22, 1 РПГ-26

Схрон зі зброєю неподалік КПВВ «Гнутове» виявили оперативні співробітники ДПСУ зі складу Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Реалізуючи отриману інформацію, оперативними співробітниками Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ зі складу Об’єднаних сил в ході обстеження місцевості в дачному масиві селища, що неподалік КПВВ «Гнутове», було встановлено і взято під охорону сховок зі зброєю», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, у покинутій будівлі під насипом сміття було виявлено 1 РПГ-22, 1 РПГ-26. Наразі знахідки вилучені фахівцями ДСНС.

Оперативним складом прикордонних підрозділів проводяться заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до незаконної діяльності.

Також триває робота з виявлення подібних схронів.