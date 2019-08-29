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    Неподалік пункту пропуску «Гнутове» знайшли схрон зі зброєю

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    Схрон зі зброєю неподалік КПВВ &laquo;Гнутове&raquo; виявили оперативні співробітники ДПСУ зі складу Об'єднаних сил - Неподалік пункту пропуску «Гнутове» знайшли схрон зі зброєю
    Схрон зі зброєю неподалік КПВВ «Гнутове» виявили оперативні співробітники ДПСУ зі складу Об'єднаних сил
    Фото: ДПСУ

    У покинутій будівлі під насипом сміття було виявлено 1 РПГ-22, 1 РПГ-26

    Схрон зі зброєю неподалік КПВВ «Гнутове» виявили оперативні співробітники ДПСУ зі складу Об’єднаних сил.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    «Реалізуючи отриману інформацію, оперативними співробітниками Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ зі складу Об’єднаних сил в ході обстеження місцевості в дачному масиві селища, що неподалік КПВВ «Гнутове», було встановлено і взято під охорону сховок зі зброєю», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, у покинутій будівлі під насипом сміття було виявлено 1 РПГ-22, 1 РПГ-26. Наразі знахідки вилучені фахівцями ДСНС.

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    Неподалік пункту пропуску «Гнутове» знайшли схрон зі зброєю
    Неподалік пункту пропуску «Гнутове» знайшли схрон зі зброєю
    Неподалік пункту пропуску «Гнутове» знайшли схрон зі зброєю
    Фото: ДПСУ

    Оперативним складом прикордонних підрозділів проводяться заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до незаконної діяльності.

    Також триває робота з виявлення подібних схронів.

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