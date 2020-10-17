Непрофесійність і упередженість НКРЕКП призвели до дефолту енергоринку – Волинець



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нагадаємо, станом на вересень 2020 року, заборгованість на енергоринку досягла 50 млрд грн

Цю хронологію варто було задокументувати задля подальшого розслідування, – зазначив Волинець

Непрофесійні й часто вмотивовані рішення НКРЕКП за останній рік призвели до дефолту вугільної та енергетичної галузі, що вилилося в найбільшу за роки незалежності України енергетичну кризу. Про це заявив лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець.

«Цю хронологію варто було задокументувати задля подальшого розслідування та притягнення до відповідальності винних у повній деструкції українського вуглевидобутку та української енергетичної галузі», – зазначив Волинець в колонці на сайті «Главком».



За його словами, рік тому сталася подія, яка і визначила катастрофічний вектор розвитку української енергетики та вугільної галузі – відкриття імпорту із Росії.



«Потім було реалізовано комплекс непрофесійних, недолугих та часом відверто вмотивованих рішень НКРЕКП, які призвели до дефолту галузі», – наголосив народний депутат.



Нагадаємо, станом на вересень 2020 року, заборгованість на енергоринку досягла 50 млрд грн. Частина цього боргу припадає на міжнародних інвесторів в сектор ВДЕ, які ініціювали арбітражі проти України.



Раніше тимчасова слідча комісія по розслідуванню причин виникнення кризи в енергетиці встановила, що саме на НКРЕКП лежить відповідальність за схеми і махінації на ринку електричної енергії, які призвели до мільярдних збитків державних компаній «Енергоатом» та «Укренерго».



Висновки ТСК підтвердив і Антимонопольний комітет, який ще в липні 2020 року зобов’язав НКРЕКП припинити штучне обмеження конкуренції.



Чинний склад НКРЕКП був призначений в жовтні 2019 року президентом Володимиром Зеленським. Наразі Окружний адмінсуд розглядає позов народного депутата Волинця до уряду з вимогою відставки керівництва НКРЕКП.