Ілля Кива тиснув на прокуратуру? Печерський суд ухвалив рішення у скандальній справі

Нардеп цікавився у генпрокурора своєю кримінальною справою. Суд не побачив конфлікту інтересів у цьому

Печерський районний суд Києва відмовився притягати до адміністративної відповідальності народного депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллю Киву за порушення конфлікту інтересів.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 19 січня.

До суду надійшли матеріали від Національного агентства з питань запобігання корупції, в яких наголошувалося, що Кива, користуючись наданими депутатськими повноваженнями, 23 січня 2020 року звернувся до тодішнього генерального прокурора Руслана Рябошапки з депутатським зверненням. У зверненні порушувалося питання щодо кримінального провадження вчинене народним депутатом України Іллею Кивою.

Адвокати нардепа клопотали закрити справу, оскільки немає складу адміністративного правопорушення.

Прокурор вважав, що в діях Киви є склад адміністративного правопорушення. Однак просив закрити справу через закінчення термів притягнення до адмінвідповідальності.

Суд пояснив, що народний депутат на підставі ст. 16 Закону України «Про статус народного депутата України» має право на депутатське звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, і брати участь у розгляді порушених ним питань. Такі звернення можуть бути зумовлені скаргами та заявами виборців, а також стосуватися інших питань депутатської діяльності, які ініціюються обранцем.

Суд вважав, що, направляючи генпрокурору своє звернення, Кива діяв, відповідно до вимог закону. Сам факт звернення без ознак тиску, зловживання впливом, що відсутнє у тексті протоколу про адміністративне правопорушення та не було підтверджено в суді, є правом народного депутата.

«Вирішення поставленого у зверненні питання здійснюється іншим органом, зокрема, Офісом Генерального прокурора, а не Іллею Кивою , як народним депутатом України, не залежить від волі останнього та його повноважень. У міжнародному стандарті Організації економічного співробітництва та розвитку конфлікт інтересів визначається як вчинення дій саме посадовою особою у власних інтересах. У цьому випадку депутат лише повідомляє інформацію, а рішення приймає незалежний уповноважений орган», – переконаний суд.

Таким чином, факт підписання Іллею Кивою на бланку народного депутата України звернення до Офісу Генерального прокурора щодо власного кримінального провадження, не може трактуватися як вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.

Додамо, що за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів передбачено покарання у вигляді штрафу від 1700 грн до 13600 грн. Крім штрафу, порушника також можуть позбавити права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном на один рік.

Як повідомляв «Главком», депутат від «Слуги народу» Ігор Васильковський лобіював в травні 2020 року приїзд в Україну російського співака Елджея, незважаючи на дію заборони для громадянина РФ через поїздки до окупованого Криму.

Зокрема, 19 травня 2020 року Васильковський направив депутатське звернення до Держприкордонслужби, в якому просив надати розʼяснення і офіційну позицію щодо Олексія Узенюка (Елджея) у частині можливості його вʼїзду в країну.

Звернення Васильковський пояснив тим, що до нього раніше звернулися організатори концертів артиста в Одесі. На уточнююче запитання журналістів в чиїх інтересах депутат написав звернення, Васильковський відповів: «В інтересах Елджея, він хлопець творчий, повинен виступати».

Від прикордонників нардеп отримав таку відповідь: «Державна прикордонна служба України готова надати дозвіл на перетинання державного кордону України зазначеному у вашому листі іноземцю у разі виконання ним усіх умов вʼїзду в Україну, визначених статтею 8 Закону «Про прикордонний контроль».