«Несмак і бутафорія»: російська телеведуча висміяла інтер’єр будинку начальника ДІБДР (відео)

Мальцева: «Який народ, такі й начальники»

У Росії в мережу потрапило відео з інтер’єром будинку начальника управління ДІБДР по Ставропольському краю Олексія Сафонова. Дизайн вражає великою кількістю позолоти та змішанням різних стилів. Відома російська телеведуча та продюсер програм «Квартирне питання» і «Дачний відповідь» Наталія Мальцева прокоментувала з інтер’єр будинку Сафонова і сказала, що в Росії багатство і бідність мають однаковий вигляд, вражають несмаком, пише «Газета.Ru»

Мальцева зазначила, що через порушення пропорцій і змішання стилів в Росії існують такі простори, в яких важко жити самим господарям.

«Ми ж архаїчні, розв'язні, і недисципліновані. Закони краси і гармонії вимагають знання і суворої дисципліни від усіх. В іншому випадку ми маємо простір, в якому важко перебувати самим господарям – порушені пропорції, позолочена ДСП, дика суміш з елементів бароко та рококо, яка перетворилася на кіч і бутафорію. Видовище жахливе і сумне, бо і багатство, і бідність в нашому виконанні виглядають однаково моторошно. Це так само страшно, як і під'їзди в наших багатоповерхівках, і багато-багато будівель і території в наших містах», – пояснила вона.

На думку Мальцевої, обстановка будинку глави ДІБДР по Ставрополі відображає обивательське уявлення про багатство.

«На представлених картинках – обивательська уявлення про багатство. Тобто який народ, такі й начальники. Вони ж не з космосу прилетіли. Несмак і відсутність здорового глузду – цього у нас хоч відбавляй», – підкреслила телеведуча.