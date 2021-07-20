Потужні морські безпілотники ВМС України показали зблизька (відео)

Безпілотник може не лише розпізнавати кораблі ворога і визначати їхні координати

На фюзеляж безпілотників було нанесено зображення морського хижого птаха

ВМС України отримали модернізовані дрони Bayraktar TB2 турецького виробництва та провели перші зйомки. Про це інформує видання Defense Express.

Безпілотники дають змогу безперервно моніторити ситуацію в акваторіях Чорного і Азовського морів.

На фюзеляж безпілотників було нанесено зображення морського хижого птаха і напис Ukrainian navy.

Відомо, що Bayraktar TB2 – це комплекс, який складається з декількох безпілотників і станцій управління. На відміну від комплексів, які отримали у 2019-му Повітряні сили України, в морську версію входить більше дронів.

Це оновлена версія комплексу, розроблена турецькою компанією Baykar Makina. Це саме та версія, яка пройшла реальне бойове застосування в Нагірному Карабасі. Сьогодні українські морські льотчики вже пройшли навчання, всі заплановані польоти виконані ними на високому рівні.

Модернізований комплекс має більше станцій управління, зокрема мобільну, стаціонарну, і з можливістю установки на корабель. Крім того, дальність управління продовжена до 300 км.

Безпілотник може не лише розпізнавати кораблі ворога і визначати їхні координати, а й знищувати їх високоточними боєприпасами MAM-L.

Однак основним завданням буде все ж патрулювання і передача координат цілей, наприклад, за допомогою ракетних комплексів Нептун і Вільха.

За словами командира Десятої морської авіабригади Іллі Олейника, Bayraktar непомітний для ворога, а досвід показує, що засоби, які зараз є у Росії, практично не впливають на його використання.

Додамо, що в Україні на виставці «Зброє та безпека» презентували новий військовий літальний апарат – «Мисливець». Він являє собою керований снаряд, що баражує. Тобто, він здатен летіти в режимі, що забезпечує якнайдовшу тривалість польоту, з метою оперативного реагування на появу загрози.

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