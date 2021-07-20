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    Колишній російський журналіст виступив проти РФ і підтримав українську мову

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    Суханок також підтримав використання української мови на ТБ - Колишній російський журналіст виступив проти РФ і підтримав українську мову
    Суханок також підтримав використання української мови на ТБ
    Фото: Олексій Сханов/Instagram

    Суханов: «Нехай той сусід, який щось нав’язує Україні, йде в д**у»

    Відомий телеведучий, в минулому ексспівробітник російського «РЕН ТВ», який нещодавно отримав українське громадянство, послав країну-сусіда подалі. Своїми різкими висловлювання Олексій Суханов поділився в інтерв’ю «Апострофу».

    «Нехай той сусід, який щось нав’язує Україні, йде в д**у. Тому що в Україні є своя історія, свої традиції, своя мова. А якщо сусідові щось не подобається, я йому можу порадити тільки одне – нехай зосередиться на своїх проблемах. І нехай зрештою займеться вирішенням своїх проблем, а не суне свого носа в чужі справи», – сказав він, відповідаючи на запитання про мову.

    Суханов також підтримав використання української мови на ТБ.

    «Держава робить правильно, коли є чинне законодавство, яке вимагає, зокрема, щоб ведучі на телебаченні спілкувалися виключно українською мовою. Так чи інакше, але колись це повинно було бути втілене у життя. І крок за кроком українська входить у наше життя, у наш побут», – зазначив він.

    Телеведучий додав, що в України є свій шлях, «європейський і цивілізований».

    «І жодна країна не може існувати без історії, традиції і мови. Це не країна, якщо в ній не пам’ятають про найголовніше – що складає основу будь-якої держави. Така моя позиція», – вважає Суханов.

    Нагадаємо, 19 липня чиновники не змогли скласти іспит з мови, бо в системі стався збій.

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    Теги: Росія історія журналіст традиції
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    Колишній російський журналіст виступив проти РФ і підтримав українську мову