Головна Новини
search button user button menu button

Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня
фото: glavcom.ua

Уночі та вранці в південній частині, центральних і східних областях можливий туман

Прогноз погоди в Україні на 14 жовтня передбачає мінливу хмарність і відсутність опадів. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Уночі та вранці в південній частині, центральних і східних областях можливий туман. Вітер матиме південно-західний напрямок зі швидкістю 5-10 м/с. Протягом дня у західних областях можливі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах 4-9° тепла, в північно-східних областях очікується 1-6° тепла, а в південній частині та західних областях - 8-13° тепла. Протягом дня температура підніметься до 19-24°. Незважаючи на певні погодні умови, день обіцяє бути приємним та комфортним для більшості регіонів України.

Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня фото 1

На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Уночі буде температура в межах 4-9° тепла, а вдень термометри покажуть 19-24° тепла. Південно-західний вітер зі швидкістю 5-10 м/с додасть комфорту відчуття.

У столиці схожі показники: нічна температура 7-9° тепла, а денна - 21-23° тепла. 

Читайте також: 14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Теги: свято традиції вітер повітря прогноз погоди

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 04:51
Покрова 2023 припадає на 1 жовтня, а Покровська батьківська субота буде напередодні – 30 вересня
Покровська батьківська субота: дата, традиції та заборони
19 вересня, 12:31
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:27
Сьогодні бажано не купувати і не їсти рибу
22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 вересня, 00:01
Кожну четверту суботу вересня в світі відзначають Міжнародний день кролика
23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 вересня, 00:01
4 жовтня відзначається День ветеринарної служби в Україні
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 жовтня, 00:47
Разом з усіма українцями захисники просять Пресвяту Богородицю подарувати мир Україні та захистити її кордони від ворогів
День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки
1 жовтня, 06:00
У небо здійнялися винищувачі: у Криму стався вибух
У небо здійнялися винищувачі: у Криму стався вибух
4 жовтня, 09:40
Ізраїльські солдати охороняють житлові районів після масового проникнення бойовиків ХАМАС у Сдерот
Війна в Ізраїлі: бої точаться у 13 містах (карта)
7 жовтня, 17:26

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Мобілізація в Україні. Маємо велику проблему
33K
«Не бачу нічого поганого». Віталій Кім став на захист російської мови
13K
Криворізький район здригнувся від вибуху
6573
У Німеччині розпочалися сутички поліції із мігрантами з арабських країн (відео)
6209
У трьох областях України скасували осінні шкільні канікули
5870
Пентагон підняв в небо авіацію над тимчасово окупованим Кримом

Новини

Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня
Сьогодні, 04:58
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Чи вплинуть події в Ізраїлі на підтримку України від НАТО? Відповідь Столтенберга
Вчора, 23:51
ЗСУ вибили окупантів з передових позицій біля Копанів на Запоріжжі
Вчора, 22:50
Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
Вчора, 22:30
Стало відомо, коли українські пілоти почнуть навчання на F-16 у США
Вчора, 22:17

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту