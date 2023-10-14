Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня
Уночі та вранці в південній частині, центральних і східних областях можливий туман
Прогноз погоди в Україні на 14 жовтня передбачає мінливу хмарність і відсутність опадів. Про це повідомив Укргідрометцентр.
Уночі та вранці в південній частині, центральних і східних областях можливий туман. Вітер матиме південно-західний напрямок зі швидкістю 5-10 м/с. Протягом дня у західних областях можливі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах 4-9° тепла, в північно-східних областях очікується 1-6° тепла, а в південній частині та західних областях - 8-13° тепла. Протягом дня температура підніметься до 19-24°. Незважаючи на певні погодні умови, день обіцяє бути приємним та комфортним для більшості регіонів України.
На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Уночі буде температура в межах 4-9° тепла, а вдень термометри покажуть 19-24° тепла. Південно-західний вітер зі швидкістю 5-10 м/с додасть комфорту відчуття.
У столиці схожі показники: нічна температура 7-9° тепла, а денна - 21-23° тепла.
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