Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня

Уночі та вранці в південній частині, центральних і східних областях можливий туман

Прогноз погоди в Україні на 14 жовтня передбачає мінливу хмарність і відсутність опадів. Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Уночі та вранці в південній частині, центральних і східних областях можливий туман. Вітер матиме південно-західний напрямок зі швидкістю 5-10 м/с. Протягом дня у західних областях можливі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах 4-9° тепла, в північно-східних областях очікується 1-6° тепла, а в південній частині та західних областях - 8-13° тепла. Протягом дня температура підніметься до 19-24°. Незважаючи на певні погодні умови, день обіцяє бути приємним та комфортним для більшості регіонів України.

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На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Уночі буде температура в межах 4-9° тепла, а вдень термометри покажуть 19-24° тепла. Південно-західний вітер зі швидкістю 5-10 м/с додасть комфорту відчуття.

У столиці схожі показники: нічна температура 7-9° тепла, а денна - 21-23° тепла.

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